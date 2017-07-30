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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Анжи
Локомотив - Анжи: обзор матча 30 июля 2017
Локомотив
30.07.2017, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
81'
М. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Анжи
90'
+3
Желтая карточка
Т. Фибел
Замена
Т. Михалик
️️️️
Д. Фарфан
90'
+1
Желтая карточка
С. Кверквелия
86'
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандеш
Пас отдал
В. Игнатьев
81'
Желтая карточка
М. Фернандеш
78'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Баринов
69'
68'
Замена
К. Базелюк
️️️️
П. Яковлев
54'
Замена
А. Кацаев
️️️️
А. Хубулов
45'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Х. Мамтов
Замена
М. Рыбус
️️️️
М. Лысов
45'
Желтая карточка
Д. Тарасов
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Анжи
1
Алексей Солосин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
88
Юрий Шлеев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Джаба Липартия
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Гилерме
84
Лысов
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
6
Баринов
27
Денисов
23
Тарасов
99
Фернандеш
59
Миранчук
8
Фарфан
3-1-3-2-1
1
Солосин
97
Фибел
92
Брызгалов
2
Полуяхтов
8
Афонин
88
Хубулов
94
Данченко
99
Гулиев
91
Яковлев
88
Маркелов
9
Мамтов
84
Лысов
31
Рыбус
31
Рыбус
84
Лысов
8
Фарфан
17
Михалик
17
Михалик
8
Фарфан
6
Баринов
21
Миранчук
21
Миранчук
6
Баринов
88
Хубулов
10
Кацаев
10
Кацаев
88
Хубулов
91
Яковлев
10
Базелюк
10
Базелюк
91
Яковлев
9
Мамтов
23
Лескано
23
Лескано
9
Мамтов
Остались в запасе
Локомотив
Анжи
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
88
Юрий Шлеев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
88
Юрий Шлеев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Локомотив - Анжи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Резервный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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