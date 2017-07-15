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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - ЦСКА
Анжи - ЦСКА: обзор матча 15 июля 2017
Анжи
15.07.2017, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
64'
И. Маркелов
21'
В. Васин
49'
А. Головин
79'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - ЦСКА
90'
+3
Желтая карточка
А. Головин
Желтая карточка
О. Данченко
90'
+1
89'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Витиньо
83'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Б. Натхо
79'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Натхо
Желтая карточка
В. Полуяхтов
74'
Замена
А. Кацаев
️️️️
П. Яковлев
69'
64'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:2!
И. Маркелов
Пас отдал
Х. Мамтов
64'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Д. Липартия
56'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Головин
Пас отдал
П. Вернблум
Замена
О. Данченко
️️️️
А. Гулиев
46'
Желтая карточка
П. Яковлев
41'
21'
ГОЛ! 0:1!
В. Васин
Пас отдал
Витиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Алексей Солосин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
5
Магомед Мусалов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
18
Павел Карасев
ОП
13
Джаба Липартия
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
91
Павел Яковлев
(К)
ПВ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Анжи
98
Александр Будаков
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
ЦСКА
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
4-2-2-2
1
Солосин
2
Полуяхтов
92
Брызгалов
97
Фибел
5
Мусалов
8
Афонин
18
Карасев
13
Липартия
99
Гулиев
88
Маркелов
91
Яковлев
4-2-2-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
24
Березуцкий
5
Васин
19
Вернблум
42
Щенников
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Головин
11
Витиньо
99
Гулиев
94
Данченко
94
Данченко
99
Гулиев
91
Яковлев
10
Кацаев
10
Кацаев
91
Яковлев
13
Липартия
9
Мамтов
9
Мамтов
13
Липартия
10
Натхо
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Натхо
11
Витиньо
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Витиньо
66
Дзагоев
63
Чалов
63
Чалов
66
Дзагоев
Остались в запасе
Анжи
ЦСКА
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
5
Алан Багаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
5
Алан Багаев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Анжи - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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