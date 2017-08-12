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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Динамо
Анжи - Динамо: обзор матча 12 августа 2017
Анжи
12.08.2017, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Динамо
9'
П. Яковлев
15'
Ф. Бечирай
34'
К. Панченко
76'
К. Панченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Динамо
85'
Желтая карточка
В. Рыков
82'
Замена
А. Соснин
️️️️
С. Соу
77'
Замена
Вандерсон
️️️️
К. Панченко
76'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Панченко
Замена
Д. Липартия
️️️️
О. Данченко
68'
Замена
А. Гулиев
️️️️
П. Карасев
61'
59'
Желтая карточка
С. Соу
46'
Замена
А. Зотов
️️️️
Е. Луценко
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
46'
34'
ГОЛ! 1:2!
К. Панченко
Пас отдал
Е. Луценко
Желтая карточка
А. Хубулов
24'
15'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бечирай
Пас отдал
И. Темников
ГОЛ! 1:0!
П. Яковлев
Пас отдал
А. Хубулов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Алексей Солосин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
18
Павел Карасев
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
99
Аяз Гулиев
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Солосин
5
Мусалов
92
Брызгалов
97
Фибел
8
Афонин
18
Карасев
94
Данченко
88
Хубулов
88
Маркелов
91
Яковлев
23
Лескано
3-2-1-1-3
1
Шунин
34
Козлов
8
Хольмен
44
Рыков
11
Темников
32
Терехов
27
Соу
88
Ташаев
48
Луценко
9
Бечирай
8
Панченко
18
Карасев
99
Гулиев
99
Гулиев
18
Карасев
94
Данченко
13
Липартия
13
Липартия
94
Данченко
23
Лескано
9
Мамтов
9
Мамтов
23
Лескано
48
Луценко
21
Зотов
21
Зотов
48
Луценко
27
Соу
23
Соснин
23
Соснин
27
Соу
8
Панченко
14
Вандерсон
14
Вандерсон
8
Панченко
Остались в запасе
Анжи
Динамо
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Анжи - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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