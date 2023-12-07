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Александр Будаков
Новости
Александр Будаков - новости
Завершил карьеру
10 февраля 1985 (41)
#98 | Вратарь
185 см | 84 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-вратарь «Крыльев»: «Однажды Ярошик приехал на сбор с двумя женами, и на второй день привод дернул»
2023.12.07 22:56
2
Будаков – о работе риелтора и футбольного агента: «И там, и там продавать недвижимость»
2023.12.06 18:18
Фото
Вратарь «Медиалиги» повторил знаменитый жест Эмилиано Мартинеса
2023.07.02 22:15
Будаков: «В футбол без мата можно играть, только если ты амебное говно!»
2023.04.06 07:35
Назван лучший вратарь Медиалиги по количеству сейвов. Он играл в РПЛ
2022.12.21 23:59
«Это прям тренер для медиафутбола». Вратарь «Бей Беги» – о Гогниеве
2022.12.06 18:48
Видео
«2-3 бутылки пива». Вратарь команды Джикии и Соболева рассказал о премиальных
2022.10.01 18:38
«Саня иногда коверкал свою фамилию. Называл себя Мудаков». Игнатьев – о вратаре Будакове
2022.09.13 14:48
Будаков: «Финансы в «Анжи» дошли не до всех. Мне не выплатили и половины зарплаты»
2018.12.07 17:22
7
Вратарь «Анжи»: «Думаю, до Путина мы не дойдем. Дедлайн в вопросе долгов – день игры с ЦСКА»
2018.10.05 15:55
7
Игрок «Анжи» Будаков: «Нурмагомедов – самый авторитетный человек в Дагестане»
2018.09.28 20:19
6
Будаков: «Шатов – миллионер. Может построить поле даже на Байконуре»
2018.05.10 12:15
4
Вратарь «Анжи» Будаков сказал, что в матче со «Спартаком» Джано сдуло ветром
2017.09.30 01:00
15
Фото
Будаков стал игроком «Анжи»
2017.07.13 13:33
4
Будаков покинул «Амкар»
2017.06.15 10:15
1
Видео
Селихов обратился к болельщикам «Амкара»
2016.11.25 10:32
4
Будаков: «Как только узнал об интересе «Амкара», сразу дал согласие»
2016.07.22 11:24
«Амкар» подписал российского голкипера
2016.07.20 10:58
Бывший вратарь «Кубани» перешел в белорусский клуб «Ислочь»
2016.03.08 10:13
1
Главные новости
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
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Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
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Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
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Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
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«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
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