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Селихов обратился к болельщикам «Амкара»

25 ноября 2016, 10:32
4

Голкипер «Амкара» Александр Селихов обратился к болельщикам пермского клуба. В нем вратарь попросил поддержки для команды в оставшихся домашних матчах в этом году.

«Уважаемые болельщики! Мне жаль с вами прощаться. Вы верно поддерживали нас все последние годы. Это было прекрасное время, которое я запомню на всю жизнь. Жаль прощаться с тренерами и партнерами по команде, которым я желаю только успехов и новых побед.

Не стоит слишком переживать из-за моего ухода. «Амкар» точно не пропадет – ворота могут защитить как и Дима Хомич, так и Саша Будаков. Но я пока игрок «Амкара», и впереди у нас еще три ответственных матча. Для меня они важны не меньше, чем для вас. Две игры пройдут в Перми, если понадобится, мы будем играть и в холод, и в дождь – в любую погоду. Приходите на мои последние матчи за «Амкар», поддерживайте нас, «Амкар» заслуживает того, чтобы играть при полных трибунах», – сказал Селихов.

Напомним, что Селихов подписал контракт с московским «Спартаком», который начнет свое действие с 6 декабря этого года.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Хомич Дмитрий Будаков Александр Селихов Александр
Комментарии (4)
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С-Пб on-line
1480067018
"...последние мои матчи за Амкар..." не зарекайся, лавкасед
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каа
1480069277
Не самое лучшее время для перехода ... Удачи парню!!! ну не слабее Реброва он ... но Ребров в спартаке свой..это может сказаться
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vladimir-7
1480070239
Это самая большая ошибка, которую совершил пока Селихов, перейдя в Спартак.
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Li_KiM_JuuS
1480150292
Как-то не искренне товарищ Селихов! (все х...ня, давай по новой)
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