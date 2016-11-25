Селихов обратился к болельщикам «Амкара»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов обратился к болельщикам пермского клуба. В нем вратарь попросил поддержки для команды в оставшихся домашних матчах в этом году.

«Уважаемые болельщики! Мне жаль с вами прощаться. Вы верно поддерживали нас все последние годы. Это было прекрасное время, которое я запомню на всю жизнь. Жаль прощаться с тренерами и партнерами по команде, которым я желаю только успехов и новых побед.

Не стоит слишком переживать из-за моего ухода. «Амкар» точно не пропадет – ворота могут защитить как и Дима Хомич, так и Саша Будаков. Но я пока игрок «Амкара», и впереди у нас еще три ответственных матча. Для меня они важны не меньше, чем для вас. Две игры пройдут в Перми, если понадобится, мы будем играть и в холод, и в дождь – в любую погоду. Приходите на мои последние матчи за «Амкар», поддерживайте нас, «Амкар» заслуживает того, чтобы играть при полных трибунах», – сказал Селихов.

Напомним, что Селихов подписал контракт с московским «Спартаком», который начнет свое действие с 6 декабря этого года.