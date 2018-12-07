Будаков: «Финансы в «Анжи» дошли не до всех. Мне не выплатили и половины зарплаты»

Голкипер «Анжи» Александр Будаков прокомментировал информацию о получении махачкалинским клубом денег от РПЛ.

Сегодня стало известно, что Премьер-лига авансом выплатила «Анжи» средства, которые полагаются дагестанской команде по итогам сезона-2018/19.

Ранее клубы и РПЛ решили финансово поддержать махачкалинцев, чтобы они смогли доиграть этот чемпионат России.

«Финансы дошли до игроков, но не до всех. Лично мне не выплатили и половины зарплаты. Да и все игроки, с которыми общались по данному поводу, говорят, что вышло примерно за половину месяца», – сказал Будаков.