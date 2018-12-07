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    • Будаков: «Финансы в «Анжи» дошли не до всех. Мне не выплатили и половины зарплаты»

    Будаков: «Финансы в «Анжи» дошли не до всех. Мне не выплатили и половины зарплаты»

    Голкипер «Анжи» Александр Будаков прокомментировал информацию о получении махачкалинским клубом денег от РПЛ.

    Сегодня стало известно, что Премьер-лига авансом выплатила «Анжи» средства, которые полагаются дагестанской команде по итогам сезона-2018/19.

    Ранее клубы и РПЛ решили финансово поддержать махачкалинцев, чтобы они смогли доиграть этот чемпионат России.

    «Финансы дошли до игроков, но не до всех. Лично мне не выплатили и половины зарплаты. Да и все игроки, с которыми общались по данному поводу, говорят, что вышло примерно за половину месяца», – сказал Будаков.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.12.2018 17:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1506

      balam 7 декабря 2018, 20:07

      как и везде, толпа успешных менеджеров дербанит все что попало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 19:37

      Дойдут до всех ,главное что бы этот финансовый поток не остановился.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 декабря 2018, 19:11

      они то чё думали что прямо сейчас им 300 лямов на всех выложат

      3
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 7 декабря 2018, 18:23

      Так было же сказано-ЧАСТИЧНО!

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 18:15

      Какой же нравственный человек с Кавказа сперва не позаботится о своей семье??? Был таньга,мало-мало кушал,туда-сюда...Кончилась таньга...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 7 декабря 2018, 18:11

      Поддержали? А-у, РПЛ! Вы поддержку-то кому делали? Себя, случайно не обидели? Эта затея сразу была мутной и с запашком. Закрывайте эту лавочку. Зачем футболистов Анжи мучить, ведь с такой постановкой финансового вопроса, они не дотянут до конца чемпионата. Анжи сейчас самое время сняться с чемпионата и все команды будут в равных условиях.

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 декабря 2018, 17:33

      Будет вам от Собеса,как безработным, пособие по ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в месяц...

      0
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