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  • Вратарь «Анжи»: «Думаю, до Путина мы не дойдем. Дедлайн в вопросе долгов – день игры с ЦСКА»

Вратарь «Анжи»: «Думаю, до Путина мы не дойдем. Дедлайн в вопросе долгов – день игры с ЦСКА»

5 октября 2018, 15:55
7

Вратарь «Анжи» Александр Будаков прокомментировал ситуацию с письмом команды к руководству, в котором футболисты предупредили клуб, что из-за долгов по зарплате могут бойкотировать матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Проблемы наслоились одна на другую, и в итоге это дало синтез в виде такого письма. Мы дали понять, что настроены серьeзно. Но мы продолжаем работать в полную силу, чтобы ничего не упиралось в то, что мы написали это письмо и больше не хотим играть. На данный момент мы усиленно готовимся к «Ахмату», чтобы никто не сказал, что мы занимаемся ерундой.

Планируем ли дойти до президента? Я думаю, мы до него не дойдeм. Надеемся, что всe решится раньше. Дедлайн – это день игры с ЦСКА», – сказал Будаков.

Ранее сообщалось, что футболисты и сотрудники «Анжи» не получают зарплату в течение четырех месяцев, а общая задолженность клуба составляет около 300 миллионов рублей.

Анжи» – на грани катастрофы. Похоже, готовится бойкот

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Будаков Александр
Комментарии (7)
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19831170
1538745333
Путин?))) Ему на народ насрать, а на Анжи и подавно, он даже не знает что это за клуб.
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Dr Metal
1538747143
Всём бы только просить и просить, ну как цыгане на самом деле. Клуб должен быть частным и зарабатывать деньги сам, а не так что область, край иди город обеспечивает команду и им все равно откуда деньги, дадут и ладно, давайте у Путина ещё покляньчте. Вся Россия хочет зарплату и ничего
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fosterwow
1538747956
lol
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maygli
1538753710
А чего вам действительно до него не дойти? Вы ж 99,9% за него голосовали! Должен помочь.
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Taps
1538758119
Всех гнобят: футбол, пенсионеров, народ. Доколе ?
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zigbert
1538829507
Без ходоков здесь не обойдешься.
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