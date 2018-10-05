Вратарь «Анжи»: «Думаю, до Путина мы не дойдем. Дедлайн в вопросе долгов – день игры с ЦСКА»

Вратарь «Анжи» Александр Будаков прокомментировал ситуацию с письмом команды к руководству, в котором футболисты предупредили клуб, что из-за долгов по зарплате могут бойкотировать матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Проблемы наслоились одна на другую, и в итоге это дало синтез в виде такого письма. Мы дали понять, что настроены серьeзно. Но мы продолжаем работать в полную силу, чтобы ничего не упиралось в то, что мы написали это письмо и больше не хотим играть. На данный момент мы усиленно готовимся к «Ахмату», чтобы никто не сказал, что мы занимаемся ерундой.

Планируем ли дойти до президента? Я думаю, мы до него не дойдeм. Надеемся, что всe решится раньше. Дедлайн – это день игры с ЦСКА», – сказал Будаков.

Ранее сообщалось, что футболисты и сотрудники «Анжи» не получают зарплату в течение четырех месяцев, а общая задолженность клуба составляет около 300 миллионов рублей.

Анжи» – на грани катастрофы. Похоже, готовится бойкот