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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вратарь «Анжи»: «Думаю, до Путина мы не дойдем. Дедлайн в вопросе долгов – день игры с ЦСКА»

    Вратарь «Анжи» Александр Будаков прокомментировал ситуацию с письмом команды к руководству, в котором футболисты предупредили клуб, что из-за долгов по зарплате могут бойкотировать матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Проблемы наслоились одна на другую, и в итоге это дало синтез в виде такого письма. Мы дали понять, что настроены серьeзно. Но мы продолжаем работать в полную силу, чтобы ничего не упиралось в то, что мы написали это письмо и больше не хотим играть. На данный момент мы усиленно готовимся к «Ахмату», чтобы никто не сказал, что мы занимаемся ерундой.

    Планируем ли дойти до президента? Я думаю, мы до него не дойдeм. Надеемся, что всe решится раньше. Дедлайн – это день игры с ЦСКА», – сказал Будаков.

    Ранее сообщалось, что футболисты и сотрудники «Анжи» не получают зарплату в течение четырех месяцев, а общая задолженность клуба составляет около 300 миллионов рублей.

    Анжи» – на грани катастрофы. Похоже, готовится бойкот

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2018 15:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 15:38

      Без ходоков здесь не обойдешься.

      3
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      Рейтинг: +1361

      Taps 5 октября 2018, 19:48

      Всех гнобят: футбол, пенсионеров, народ.
      Доколе ?

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 октября 2018, 18:35

      А чего вам действительно до него не дойти?
      Вы ж 99,9% за него голосовали! Должен помочь.

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 5 октября 2018, 16:59

      lol

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      Рейтинг: +695

      fan-man 5 октября 2018, 16:45

      Всём бы только просить и просить, ну как цыгане на самом деле. Клуб должен быть частным и зарабатывать деньги сам, а не так что область, край иди город обеспечивает команду и им все равно откуда деньги, дадут и ладно, давайте у Путина ещё покляньчте. Вся Россия хочет зарплату и ничего

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      Рейтинг: +536

      19831170 5 октября 2018, 16:15

      Путин?))) Ему на народ насрать, а на Анжи и подавно, он даже не знает что это за клуб.

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > 19831170 5 октября 2018, 16:59

      Как это насрать ?
      Про народ он помнит, даже вот пенсионный возраст ему пару дней назад поднял, коммуналку поднял, цены на бензин сделал как в Европе ! Скоро крепостное право вернёт.
      Душевный ведь человечище !!!

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