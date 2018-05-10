Будаков: «Шатов – миллионер. Может построить поле даже на Байконуре»

Голкипер интервью «Бомбардиру» рассказал об уровне футбола в Магнитогорске, где он родился.

«Футбол в Магнитогорске поднимать бессмысленно без должной поддержки. Сейчас мой товарищ одногодка пытается поднять клуб в ПФЛ, выбить какие-то деньги у мэра. Может быть, Рашников, содержащий «Металлург», выделит хотя бы полмиллиона. Ему всего лишь пару раз не поужинать, зато в одночасье в Магнитогорске появится футбол. Или хоккеисты Мозякин и Кошечкин спокойно могли бы построить в городе несколько футбольных полей.

Если бы я зарабатывал миллион евро в год, то обязательно бы построил несколько полей в Магнитогорске и вложил бы деньги в развитие местного футбола. Шатов сделал поле на родине? Он миллионер. Может себе позволить это даже на Байконуре. Футбольные же тренеры в Магнитогорске живут на нищенские деньги. Я ими разными способами помогаю. Но футбол и хоккей в городе абсолютно на разных уровнях», – сказал Будаков.

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