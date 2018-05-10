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    Будаков: «Шатов – миллионер. Может построить поле даже на Байконуре»

    Голкипер интервью «Бомбардиру» рассказал об уровне футбола в Магнитогорске, где он родился.

    «Футбол в Магнитогорске поднимать бессмысленно без должной поддержки. Сейчас мой товарищ одногодка пытается поднять клуб в ПФЛ, выбить какие-то деньги у мэра. Может быть, Рашников, содержащий «Металлург», выделит хотя бы полмиллиона. Ему всего лишь пару раз не поужинать, зато в одночасье в Магнитогорске появится футбол. Или хоккеисты Мозякин и Кошечкин спокойно могли бы построить в городе несколько футбольных полей.

    Если бы я зарабатывал миллион евро в год, то обязательно бы построил несколько полей в Магнитогорске и вложил бы деньги в развитие местного футбола. Шатов сделал поле на родине? Он миллионер. Может себе позволить это даже на Байконуре. Футбольные же тренеры в Магнитогорске живут на нищенские деньги. Я ими разными способами помогаю. Но футбол и хоккей в городе абсолютно на разных уровнях», – сказал Будаков.

    Российские футболисты рассказывают о местах, в которых родились − от центра буддизма до села на Камчатке

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    10.05.2018 12:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 мая 2018, 14:23

      Будаков с фотографией Лории :D бомбардир....

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 10 мая 2018, 13:48

      У нас есть люди и без шатовых, маззякиных и будаковых, способные поднять футбол, да и не только... Но они заняты другими делами и не желают заниматься меценатством и развитием чего-либо, кроме бизнеса... Они стремятся к вершинам Форбс... Но закопают-то их позже под нашими берёзами...

      7
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 10 мая 2018, 13:15

      Зачем вкладывать деньги в футбол в Магнитогоске? Ну вот реально зачем? Там отличный хоккей, и пусть дальше развивается. А футбол нужно развивать там, где для этого есть условия, в первую очередь климатические.

      6
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 мая 2018, 12:48

      Мозякин и Кошечкин,просто снят то,как будут строить футбольные поля)

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