Будаков – о работе риелтора и футбольного агента: «И там, и там продавать недвижимость»

Бывший вратарь «Кубани» и «Анжи» Александр Будаков рассказал, как стал риелтором после завершения футбольной карьеры.

«Я же после футбола решил стать футбольным агентом. По мне же видно, что я в футболе разбираюсь (смеется). Понял, что могу продать того, кого знаю – ровесников. Но понимаю – один сейчас закончит, другой через год, еще один вообще не футболист.

Мне знакомая в какой-то момент сказала: «Что ты решил этой *** [фигней] заниматься, футболистов продавать? Риелтором – то же самое. Что там недвижимость продавать, что там». Я решил попробовать.

Втянулся, на втором месяце обучения продал квартиру, получил комиссию. Детскому тренеру платят тысяч 80-100, а мне хорошую комиссию за одну сделку дали», – заявил Будаков.