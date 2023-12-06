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    • Будаков – о работе риелтора и футбольного агента: «И там, и там продавать недвижимость»

    Будаков – о работе риелтора и футбольного агента: «И там, и там продавать недвижимость»

    Бывший вратарь «Кубани» и «Анжи» Александр Будаков рассказал, как стал риелтором после завершения футбольной карьеры.

    «Я же после футбола решил стать футбольным агентом. По мне же видно, что я в футболе разбираюсь (смеется). Понял, что могу продать того, кого знаю – ровесников. Но понимаю – один сейчас закончит, другой через год, еще один вообще не футболист.

    Мне знакомая в какой-то момент сказала: «Что ты решил этой *** [фигней] заниматься, футболистов продавать? Риелтором – то же самое. Что там недвижимость продавать, что там». Я решил попробовать.

    Втянулся, на втором месяце обучения продал квартиру, получил комиссию. Детскому тренеру платят тысяч 80-100, а мне хорошую комиссию за одну сделку дали», – заявил Будаков.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    06.12.2023 18:18
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