Экс-вратарь «Крыльев»: «Однажды Ярошик приехал на сбор с двумя женами, и на второй день привод дернул»

Александр Будаков рассказал о совместной работе с Леонидом Слуцким в «Крыльях Советов».

«Слуцкий – классный тренер. Он все позволял команде. У нас каждый день рождения праздновался как в последний раз. Были и знаменитые тимбилдинги – все было.

Слуцкий вливался в топ-уровень. Он только после «Москвы» пришел. Мы с женами начали ездить [на сборы]. Я ни разу в жизни на сборы с женами не ездил.

Иржи Ярошик однажды приехал с двумя (смеется). И на второй день привод дернул. После этого, по-моему, с двумя запретили ездить», – поделился воспоминаниями Будаков.

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