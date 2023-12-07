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    • Экс-вратарь «Крыльев»: «Однажды Ярошик приехал на сбор с двумя женами, и на второй день привод дернул»

    Экс-вратарь «Крыльев»: «Однажды Ярошик приехал на сбор с двумя женами, и на второй день привод дернул»

    Александр Будаков рассказал о совместной работе с Леонидом Слуцким в «Крыльях Советов».

    «Слуцкий – классный тренер. Он все позволял команде. У нас каждый день рождения праздновался как в последний раз. Были и знаменитые тимбилдинги – все было.

    Слуцкий вливался в топ-уровень. Он только после «Москвы» пришел. Мы с женами начали ездить [на сборы]. Я ни разу в жизни на сборы с женами не ездил.

    Иржи Ярошик однажды приехал с двумя (смеется). И на второй день привод дернул. После этого, по-моему, с двумя запретили ездить», – поделился воспоминаниями Будаков.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      nuidurakivyvse) 10 минут назад

      Привод дернул---
      А причем тут жены ? Он привод дернул на них лежащим ? )))

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