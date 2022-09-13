Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Саня иногда коверкал свою фамилию. Называл себя Мудаков». Игнатьев – о вратаре Будакове

    Экс-защитник «Крыльев Советов» Владислав Игнатьев рассказал о шутках бывшего партнера по команде Александра Будакова.

    – В «Крыльях» у нас был дружный коллектив. Регулярно ездили на природу в Самаре, отдыхали – дружили семьями, короче. Больше всего времени проводил с Сашей Будаковым и Владом Куликом.

    – У Будакова, судя по рассказам, историй не меньше, чем у твоего друга Сергея Давыдова.

    – Саня иногда сам свою фамилию специально коверкал, чтобы приколоться. Называл себя Александр Мудаков.

    Это всегда очень было смешно. Да и Саня сам угорал.

    Новости по теме
    Игнатьев заявил, что крупный производитель водки помог ему перейти в «Локомотив» 2
    Игнатьев назвал любимое занятие Галицкого на базе «Краснодара» 1
    Игнатьев заявил, что заработал денег до конца жизни: «Могу сегодня закончить карьеру» 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11