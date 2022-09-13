«Саня иногда коверкал свою фамилию. Называл себя Мудаков». Игнатьев – о вратаре Будакове

Экс-защитник «Крыльев Советов» Владислав Игнатьев рассказал о шутках бывшего партнера по команде Александра Будакова.

– В «Крыльях» у нас был дружный коллектив. Регулярно ездили на природу в Самаре, отдыхали – дружили семьями, короче. Больше всего времени проводил с Сашей Будаковым и Владом Куликом.

– У Будакова, судя по рассказам, историй не меньше, чем у твоего друга Сергея Давыдова.

– Саня иногда сам свою фамилию специально коверкал, чтобы приколоться. Называл себя Александр Мудаков.

Это всегда очень было смешно. Да и Саня сам угорал.