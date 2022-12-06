«Это прям тренер для медиафутбола». Вратарь «Бей Беги» – о Гогниеве

Голкипер медийной команды «Бей Беги» Александр Будаков уверен, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев смог бы добиться успеха в МФЛ.

«Ты видел, как человек при счете 6:0 радуется голу, как будто ЛЧ выиграл. Кстати, сейчас не в обиду Сереге Горелову будет сказано, это прям тренер для медиафутбола.

Представляешь, выходит Чудо Малой [игрок «Бей Беги» Михаил Чудаков] и забивает гол, и Гогниев на коленях катится, орет. Мне кажется, это прям интересно было бы.

Я Спартака хорошо знаю, мы вместе играли. Причем он на самом деле такой. Он как бы не играет в тренера, он прям живет такими эмоциями», – сказал Будаков.

«Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.

Команда набрала 12 очков в 17 турах.

Гогниев возглавляет химчан с сентября.

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