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    Будаков покинул «Амкар»

    Голкипер Александр Будаков покинул расположение «Амкара». Напомним, что 32-летний футболист прошлым летом перешел в пермский клуб на правах свободного агента. Контракт был рассчитан на один год.

    «Приглашая Сашу, мы сделали правильный выбор. Он добросовестно тренировался, благодаря ему в нашей вратарской команде сохранялась очень позитивная атмосфера, а главное – он всегда был готов выйти на поле.

    Но за этот год вратарская линия «Амкара» претерпела серьезные изменения, и сейчас нам нужен не просто крепкий запасной голкипер, а человек, который составит Дмитрию Хомичу конкуренцию за место в основе. Надеюсь, в самое ближайшее время мы объявим о трансфере такого голкипера. А Александру Будакову хочется сказать самые добрые слова благодарности за совместную работу и пожелать ему всяческих успехов», – говорит исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    В прошедшем сезоне Будаков не провел ни одного матча в Премьер-лиге.

    Источник: ФК «Амкар»

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    15.06.2017 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 15 июня 2017, 11:32

      Я вообще и не знал,что у нас есть такой)) то есть был

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