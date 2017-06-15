Будаков покинул «Амкар»

Голкипер Александр Будаков покинул расположение «Амкара». Напомним, что 32-летний футболист прошлым летом перешел в пермский клуб на правах свободного агента. Контракт был рассчитан на один год.

«Приглашая Сашу, мы сделали правильный выбор. Он добросовестно тренировался, благодаря ему в нашей вратарской команде сохранялась очень позитивная атмосфера, а главное – он всегда был готов выйти на поле.

Но за этот год вратарская линия «Амкара» претерпела серьезные изменения, и сейчас нам нужен не просто крепкий запасной голкипер, а человек, который составит Дмитрию Хомичу конкуренцию за место в основе. Надеюсь, в самое ближайшее время мы объявим о трансфере такого голкипера. А Александру Будакову хочется сказать самые добрые слова благодарности за совместную работу и пожелать ему всяческих успехов», – говорит исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

В прошедшем сезоне Будаков не провел ни одного матча в Премьер-лиге.