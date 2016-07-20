«Амкар» подписал российского голкипера

Голкипер белорусской «Ислочи» Александр Будаков пополнил состав «Амкара». Контракт между сторонами рассчитан на ближайший сезон. Игрок имеет опыт выступления за такие клубы как: новороссийский «Черноморец», «Сибирь», «Крылья Советов», «Кубань», «Спартак-Нальчик», подмосковные «Химки», московское «Торпедо». До перехода в «Амкар» был основным вратарем клуба Высшей лиги Белоруссии «Ислочь». Кроме того, Александр четырежды играл в составе молодежной сборной России (до 19), пропустил 1 гол. Привлекался к работе со второй сборной России.

«Думаю, мы нашли достойную замену Роману Герусу. «Амкару» был нужен опытный голкипер, готовый к роли как первого, так и запасного вратаря нашей команды, и Александр – пожалуй, лучший кандидат на эту роль. В его пользу говорят и неплохие матчи, которые Будаков провел на уровне РФПЛ, и то, что он относится к числу футболистов, создающих в коллективе позитивный микроклимат», – рассказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.

В карьере Александра есть несколько примечательных эпизодов, например, за дубль столичного «Локомотива», в 2004-м году он отразил три пенальти в игре против молодежки «Крыльев Советов». А будучи основным голкипером «Кубани» в выездном матче с «КамАЗом» забил гол с игры.