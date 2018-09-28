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  • Игрок «Анжи» Будаков: «Нурмагомедов – самый авторитетный человек в Дагестане»

Игрок «Анжи» Будаков: «Нурмагомедов – самый авторитетный человек в Дагестане»

28 сентября 2018, 20:19
6

Вратарь «Анжи» Александр Будаков рассказал об отношении внутри Дагестана к бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову. Кавказец вскоре будет биться против Конора Макгрегора.

– Почему ММА так популярен в тех краях?

– Думаю, главная причина – горячая кровь. Если кавказцам что-то не нравится, они уже через 30 секунд готовы подраться.

– Нурмагомедов имеет большое влияние в Дагестане?

– Хабиб – самый авторитетный человек в республике, это однозначно. Ему не составило труда отменить концерты непонравившихся артистов, его твит с хештегом #АнжиЖиви собрал около трехсот тысяч лайков.

Дети в Дагестане смотрят фотографии и видео его тренировок и видят: вот пляж, на котором он бегает и можешь бегать ты, вот турники, на которых вместе с Хабибом может подтягиваться любой. Это здорово вдохновляет!

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Будаков Александр
Комментарии (6)
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vladik12
1538155296
Надеюсь, Конор выбьет всю пыль и победит.
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polyshuk23
1538158655
Давай Конор верим вынеси чурку и пусть онжи вмести с чуркой умрут
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Worldsoccer2121
1538166916
Я за честный бой, но чурку ирландскую надо валить
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