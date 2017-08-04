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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ростов
Анжи - Ростов: обзор матча 04 августа 2017
Анжи
04.08.2017, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
19'
В. Дядюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ростов
90'
+2
Желтая карточка
П. Могилевец
88'
Желтая карточка
С. Песьяков
76'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Т. Калачев
76'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Юсупов
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Хубулов
66'
Желтая карточка
М. Мусалов
63'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Х. Мамтов
63'
58'
Замена
А. Зуев
️️️️
Х. Байрамян
46'
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
О. Данченко
️️️️
Г. Тетрашвили
46'
Желтая карточка
И. Маркелов
43'
34'
Желтая карточка
В. Устинов
Желтая карточка
П. Яковлев
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Дядюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Алексей Солосин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Анжи
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Гаточ Паном
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Солосин
2
Полуяхтов
97
Фибел
92
Брызгалов
5
Мусалов
8
Афонин
3
Тетрашвили
88
Хубулов
88
Маркелов
91
Яковлев
9
Мамтов
3-3-2-1-1
30
Песьяков
16
Вилюш
15
Ингасон
32
Мевля
18
Паршивлюк
8
Гацкан
19
Устинов
2
Калачев
4
Юсупов
19
Байрамян
17
Дядюн
3
Тетрашвили
94
Данченко
94
Данченко
3
Тетрашвили
9
Мамтов
13
Липартия
13
Липартия
9
Мамтов
88
Хубулов
10
Базелюк
10
Базелюк
88
Хубулов
19
Байрамян
17
Зуев
17
Зуев
19
Байрамян
2
Калачев
28
Могилевец
28
Могилевец
2
Калачев
4
Юсупов
7
Думбия
7
Думбия
4
Юсупов
Остались в запасе
Анжи
Ростов
6
Гаточ Паном
ЦП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
91
Павел Долгов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
6
Гаточ Паном
ЦП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Юрий Шлеев
ВР
98
Александр Будаков
ВР
91
Павел Долгов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Анжи - Ростов
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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