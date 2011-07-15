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Команды
Спартак
Даниил Зорин
Новости
€ 700 тыс
Даниил Зорин - новости
Спартак
22 февраля 2004 (22), Москва
#28 | Полузащитник
180 см
Россия
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Трансферы
Игрок «Спартака» перенес операцию и пропустит до пяти месяцев
7 августа
3
Футболист «Спартака» выбыл до конца года
15 июля
11
«Спартак» может отдать «Ахмату» полузащитника в рамках сделки по Самородову
22 июня
3
«Спартак» выработал позицию по будущему Зорина
3 мая
5
За «Спартак» играют 3 футболиста, получившие золотые медали в школе
23 апреля
10
Хавбек «Спартака» пропустит первые матчи РПЛ после возобновления сезона
10 февраля
2
Полузащитник «Спартака» выбыл на несколько недель
24 января
3
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
23 января
3
5 клубов заинтересованы в спартаковце Зорине
21 января
6
Ливай, Бонгонда, Зорин не попали в заявку «Спартака» на дерби с ЦСКА – известны причины
2025.11.22 15:38
3
Зорин объяснил, почему не ушел из «Спартака» в новую аренду
2025.10.18 13:57
Зорин задумался об уходе из «Спартака»
2025.10.11 13:47
10
Самошников и Зорин пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов» – известна причина
2025.09.21 13:41
2
«Спартак» отказался отпускать хавбека, которого хотели арендовать два клуба РПЛ
2025.09.06 17:51
6
Игрок «Спартака» уехал из молодежной сборной из-за травмы
2025.09.06 17:23
2
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину
2025.09.05 11:25
7
«Ахмат» хочет подписать игрока «Спартака»: «Ждем реакции»
2025.07.23 14:20
6
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
2025.07.11 00:32
3
Спартаковец Зорин может уйти в новую аренду
2025.06.26 11:15
1
Директор «Спартака» определил российского игрока, с которым связывает будущее клуба
2025.06.19 22:36
4
Спартаковец Зорин недоволен арендой в «Ахмат»
2025.06.02 13:43
5
Спартаковец Зорин прокомментировал победу «Ахмата» над «Уралом» в стыках
2025.06.01 08:07
1
Зорин рассказал о своем отношении к Соболеву после его трансфера в «Зенит»
2025.04.04 22:58
2
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
2025.04.04 18:33
6
Игроки молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии и могут пропустить матчи РПЛ
2025.03.26 13:34
1
Зорин – 3-й спартаковец с голом и автоголом в одном матче РПЛ в 21-м веке
2025.03.15 17:00
1
Рабинер прокомментировал отправку Зорина в аренду из «Спартака»
2025.02.24 18:04
Зорин назвал сильнейшего спартаковца, с которым играл
2025.02.22 11:34
2
Фото
«Спартак» продлил контракт с Зориным и отправил его в аренду
2025.02.20 22:54
9
В «Ахмате» подтвердили аренду игрока «Спартака»
2025.02.18 20:44
10
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