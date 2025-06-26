Спартаковец Зорин может уйти в новую аренду

«Ахмат» выразил заинтересованность в новой аренде полузащитника «Спартака» Даниила Зорина.

Зорин провел в «Ахмате» последние полгода.

21-летний москвич сыграл за грозненцев 14 матчей, забил 2 гола.

Футболист стоит 700 тысяч евро.

«Даниил понравился. Хороший футболист, хороший парень.

Будем после первого сбора общаться со «Спартаком». Если будет возможность, возьмем его еще раз в аренду. Продажу «Спартак» не рассматривает. Будем разговаривать по аренде.

Проходит сборы со «Спартаком»? Это их решение», – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.