Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Директор «Спартака» определил российского игрока, с которым связывает будущее клуба

Директор «Спартака» определил российского игрока, с которым связывает будущее клуба

Вчера, 22:36
3

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, высказался о будущем игрока.

  • Зорин провел в «Ахмате» последние полгода.
  • 21-летний москвич сыграл за грозненцев 14 матчей, забил 2 гола.
  • Футболист стоит 700 тысяч евро.

– За последний год были предложения о покупке Зорина?

– Да.

– Откуда?

– Из РПЛ.

– Но «Спартак» продавать его не хочет?

– Франсис Кахигао сказал: «Зорин – наше будущее». Очень надеюсь, что сейчас Даня будет игроком основного состава.

– Писали, что «Ахмат» хочет его сохранить. Насколько это возможно?

– Все будет решаться после сборов, которые он пройдет со «Спартаком».

Еще по теме:
Спартаковец Зорин недоволен арендой в «Ахмат» 5
Спартаковец Зорин прокомментировал победу «Ахмата» над «Уралом» в стыках 1
Зорин рассказал о своем отношении к Соболеву после его трансфера в «Зенит» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Зорин Даниил Кахигао Франсис
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1750364022
стыд! позор!! тарасофка!!! (бачки ещё)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1750364767
Маньяков привирает, Кахигао лицемерит. Чтобы Зорин стал будущим Спартака, нужно чтобы на месте Станковича и Кахигао работали российские специалисты. А сейчас никто не позволит сломать хорошо работающую кормушку, через которую тащат легионеров и гребут на этом немерено бабла. Так что перспективы у Зорина не радужные. """"""
Ответить
semaljanow
1750370244
Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
Ответить
Главные новости
«Торпедо» могут исключить из РПЛ, бан «Локомотива», Пьянич покидает ЦСКА, Мостовой победил Карпина и другие новости
00:21
1
Клубный ЧМ. «Интер Майами» добился волевой победы над «Порту» (2:1), Месси забил со штрафного
00:00
2
Стало известно, кто может заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 23:16
9
Директор «Спартака» определил российского игрока, с которым связывает будущее клуба
Вчера, 22:36
3
Алексеев – о задержании главы «Торпедо» за попытку дачи взятки судье: «Раньше потоньше работали»
Вчера, 22:25
5
Сычев оценил трансфер Заболотного в «Спартак»
Вчера, 22:07
5
Мостовой прокомментировал победу над Карпиным
Вчера, 21:51
4
Реакция Канделаки на атаку Карпина на «Матч ТВ»
Вчера, 21:42
8
В отношении руководителей московского клуба возбудили дело о попытке дачи взятки судье
Вчера, 21:32
6
Команда под руководством Мостового победила команду под управлением Карпина (3:2)
Вчера, 21:13
17
Все новости
Все новости
РПЛ подтвердила проблемы в «Крыльях Советов»: «Есть сложности»
Вчера, 23:53
Фото«Пари НН» совершил 1-й трансфер на вход при Шпилевском
Вчера, 23:26
1
Воспитанник «Спартака» Руденко прокомментировал трансфер в «Локо»
Вчера, 23:03
В РПЛ выразили радость, что чемпионом стал не «Зенит»
Вчера, 22:46
1
Болельщики «Оренбурга» определили виновных в вылете команды из РПЛ
Вчера, 22:18
1
Сычев оценил трансфер Заболотного в «Спартак»
Вчера, 22:07
5
Мостовой прокомментировал победу над Карпиным
Вчера, 21:51
4
Реакция Канделаки на атаку Карпина на «Матч ТВ»
Вчера, 21:42
8
В отношении руководителей московского клуба возбудили дело о попытке дачи взятки судье
Вчера, 21:32
6
Команда под руководством Мостового победила команду под управлением Карпина (3:2)
Вчера, 21:13
17
Новый тренер ЦСКА прибыл в Москву
Вчера, 21:07
6
ЦСКА принял решение по Пьяничу и Жемалетдинову
Вчера, 20:57
11
Чемпион России в составе «Спартака» рассказал, как относится к трансферу Заболотного
Вчера, 20:47
3
«Динамо» не может договориться с Сергеевым
Вчера, 20:28
4
ВидеоВ России могут ввести ГОСТ футболистов: «Много контрафакта»
Вчера, 20:14
4
РПЛ – о трансферном бане «Локо»: «Ситуация сильно политически ангажированная»
Вчера, 20:04
1
«Спартак» не продал основного полузащитника в Турцию за 4 миллиона
Вчера, 19:51
11
Известен новый клуб Кафанова
Вчера, 19:37
6
«Крылья Советов» объявили о возвращении двух игроков в «Спартак»
Вчера, 19:26
2
Заявление «Локомотива» по трансферному бану до 2027 года
Вчера, 19:21
8
Раскрыта возможная причина трансферного бана «Локомотива»
Вчера, 19:07
4
ФИФА наложила трансферный бан на московский клуб
Вчера, 18:51
13
Реакция Губерниева на слова Карпина про несущих хрень экспертов «Матч ТВ»
Вчера, 18:30
13
«Локомотив» подтвердил второй трансфер за день
Вчера, 18:18
4
«Ахмат» близок к подписанию четырех футболистов
Вчера, 18:12
Кафанов определился с будущим в «Ростове»
Вчера, 17:55
8
Карпин объяснил спор насчет показа игр сборной России на «Матч ТВ»
Вчера, 17:44
9
«Пари НН» объявил об уходе защитника, которым интересуется «Ростов»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 