Директор «Спартака» определил российского игрока, с которым связывает будущее клуба

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, высказался о будущем игрока.

Зорин провел в «Ахмате» последние полгода.

21-летний москвич сыграл за грозненцев 14 матчей, забил 2 гола.

Футболист стоит 700 тысяч евро.

– За последний год были предложения о покупке Зорина?

– Да.

– Откуда?

– Из РПЛ.

– Но «Спартак» продавать его не хочет?

– Франсис Кахигао сказал: «Зорин – наше будущее». Очень надеюсь, что сейчас Даня будет игроком основного состава.

– Писали, что «Ахмат» хочет его сохранить. Насколько это возможно?

– Все будет решаться после сборов, которые он пройдет со «Спартаком».