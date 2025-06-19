Директор «Спартака» определил российского игрока, с которым связывает будущее клуба

Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, высказался о будущем игрока.
- Зорин провел в «Ахмате» последние полгода.
- 21-летний москвич сыграл за грозненцев 14 матчей, забил 2 гола.
- Футболист стоит 700 тысяч евро.
– За последний год были предложения о покупке Зорина?
– Да.
– Откуда?
– Из РПЛ.
– Но «Спартак» продавать его не хочет?
– Франсис Кахигао сказал: «Зорин – наше будущее». Очень надеюсь, что сейчас Даня будет игроком основного состава.
– Писали, что «Ахмат» хочет его сохранить. Насколько это возможно?
– Все будет решаться после сборов, которые он пройдет со «Спартаком».
Источник: «Спорт-Экспресс»