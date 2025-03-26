Игроки молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии и могут пропустить матчи РПЛ

Несколько игроков молодежной сборной России не смогли вчера вылететь из Колумбии, где команда провела два товарищеских матча.

Руслан Чобанов («Велес»), Даниил Зорин («Ахмат»), Илья Кирш («Динамо Мх»), Богдан Москвичев («Оренбург»), Данила Козлов («Краснодар»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Александр Дегтев («Сочи») в аэропорту узнали, что на их рейсе возникла ситуация, при которой на рейс пришло больше человек, чем было мест на самолeте.

Они отправляются в Россию сегодня и могут пропустить ближайшие матчи своих клубов.