Игроки молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии и могут пропустить матчи РПЛ

Несколько игроков молодежной сборной России не смогли вчера вылететь из Колумбии, где команда провела два товарищеских матча.
Руслан Чобанов («Велес»), Даниил Зорин («Ахмат»), Илья Кирш («Динамо Мх»), Богдан Москвичев («Оренбург»), Данила Козлов («Краснодар»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»), Александр Дегтев («Сочи») в аэропорту узнали, что на их рейсе возникла ситуация, при которой на рейс пришло больше человек, чем было мест на самолeте.
Они отправляются в Россию сегодня и могут пропустить ближайшие матчи своих клубов.
- В ночь на 21 марта молодежная сборная России проиграла Колумбии U-20 в товарищеском матче со счетом 0:1. В ночь на 23 марта россияне сыграли с тем же соперником вничью 2:2.
- В первом матче 22-го тура РПЛ 28 марта «Крылья Советов» дома примут «Локомотив». Начало в 18:30 мск.