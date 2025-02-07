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Ловчев дал совет полузащитнику «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев дал совет хавбеку красно-белых Даниилу Зорину.

«Зорину нужно поговорить с главным тренером. Или Станкович ему скажет: ты мне нужен, или иди в другую команду и набирайся игрового опыта. Есть ведь недавний пример, когда (испанец Гильермо) Абаскаль начал тренировать «Спартак», то ярко засветились (молодые) Павел Мелешин и Михаил Игнатов. И где они сейчас?

Если у тебя желание играть и доказывать свою силу, иди в другой клуб. А если хочешь сидеть в запасе, значит, сиди. Но сидя в запасе и выходя на 15 минут, совершенствоваться сложно. И только тренер знает, даст он ему игровое время или нет», – сказал Ловчев.

  • В этом сезоне 20-летний Зорин провел за «Спартак» 10 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • В аренде Зорина заинтересован «Ахмат».

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Источник: РИА «Новости»

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Комментарии (3)
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fakeid
1738911236
да не, хряки окончательно встали на лыжи газпрома, щас только дорогие легионеры будут выходить. годами визжали про молодёжь, академию - а теперь и сами такие же. во, веселуха)
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FWSPM
1738927016
уйдет в аренду
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