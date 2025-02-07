Ловчев дал совет полузащитнику «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев дал совет хавбеку красно-белых Даниилу Зорину.

«Зорину нужно поговорить с главным тренером. Или Станкович ему скажет: ты мне нужен, или иди в другую команду и набирайся игрового опыта. Есть ведь недавний пример, когда (испанец Гильермо) Абаскаль начал тренировать «Спартак», то ярко засветились (молодые) Павел Мелешин и Михаил Игнатов. И где они сейчас?

Если у тебя желание играть и доказывать свою силу, иди в другой клуб. А если хочешь сидеть в запасе, значит, сиди. Но сидя в запасе и выходя на 15 минут, совершенствоваться сложно. И только тренер знает, даст он ему игровое время или нет», – сказал Ловчев.