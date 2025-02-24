Рабинер прокомментировал отправку Зорина в аренду из «Спартака»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил уход Даниила Зорина в «Ахмат» из «Спартака» в аренду.

«Аренда Зорина в «Ахмат» без права выкупа до конца сезона – хорошая история для всех. Молодой футболист получает гораздо более регулярную игровую практику, чем в «Спартаке». Клуб, которому надо бороться за выживание, получает хорошую боевую единицу в группу атаки.

Качества Зорина соответствуют атакующему видению футбола Сергея Ташуева. Красно-белые ничем не рискуют, поскольку выкупить игрока «Ахмат» не может, аренда – краткосрочная и в клуб РПЛ.

Минусов не видно. Очень хочется, чтобы у Дани получилось, и в «Спартак» он вернулся более стабильным и взрослым игроком, чем из него уходит», – написал Рабинер.