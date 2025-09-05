У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин хочет задать вопрос главному тренеру сборной России Валерию Карпину.
– О чем бы хотели поговорить с Валерием Карпиным, если была бы такая возможность?
– Спросил бы, что стоит улучшить в своей игре, чтобы попасть в национальную команду.
- В этом сезоне 21-летний Даниил Зорин провел за «Спартак» 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
- Тransfermarkt оценивает полузащитника в 700 тысяч евро.
- У Зорина нет матчей за Россию.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»