У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин хочет задать вопрос главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

– О чем бы хотели поговорить с Валерием Карпиным, если была бы такая возможность?

– Спросил бы, что стоит улучшить в своей игре, чтобы попасть в национальную команду.