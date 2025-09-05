Введите ваш ник на сайте
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину

Сегодня, 11:25
5

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин хочет задать вопрос главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

– О чем бы хотели поговорить с Валерием Карпиным, если была бы такая возможность?

– Спросил бы, что стоит улучшить в своей игре, чтобы попасть в национальную команду.

  • В этом сезоне 21-летний Даниил Зорин провел за «Спартак» 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
  • Тransfermarkt оценивает полузащитника в 700 тысяч евро.
  • У Зорина нет матчей за Россию.

Еще по теме:
«Ахмат» хочет подписать игрока «Спартака»: «Ждем реакции» 6
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ 6
Спартаковец Зорин может уйти в новую аренду 1
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Россия Зорин Даниил Карпин Валерий
Burtaze
1757061542
В Спартаке нет места основного., аренды.., но вопрос серьёзный..
Ответить
Skull_Boy
1757063437
Лучше спросил бы почему лавочники из стана блохастых играют в стартовом составе сборной
Ответить
Good_win_ФКСМ
1757063889
надо не про улучшение игры спрашивать)) там другой критерий выбора.. Спроси лучше, сколько пудель еще будет позорить сборную своим присутствием.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1757072061
Нужно что бы тот чиновник, который крышует Карпика,замолчал за тебя словечко.
Ответить
