Зорин объяснил, почему не ушел из «Спартака» в новую аренду

Сегодня, 13:57
1

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин выразил полную лояльность клубу.

– На днях в СМИ писали, что ты можешь снова отправиться в аренду в другой клуб, так как якобы недоволен своим положением в «Спартаке».

– С удивлением прочитал эту новость. Не знаю, откуда подобное берется. Конечно, всегда хочется больше играть, регулярно участвовать в официальных матчах. Но никакого недовольства я не проявлял.

– Как ты в целом реагируешь на такие новости?

– Стараюсь не принимать близко к сердцу. Но не очень приятно читать подобное, когда понимаешь, что ничего этого не говорил и никакими действиями не показывал, что чем-то недоволен.

Я хочу играть за «Спартак». Это клуб моей мечты, моего детства. Хочу добиваться результата именно со «Спартаком». Летом, когда вернулся из «Ахмата», руководство и тренерский штаб сказали, что у меня будет игровое время. В первую очередь в матчах кубка, в какой-то степени в чемпионате. Поэтому приняли решение не уходить в аренду вновь, а бороться за место в составе здесь.

  • В этом сезоне Зорин провел за «Спартак» 2 матча в рамках РПЛ без результативных действий, а также 4 встречи FONBET Кубка России, отметившись голом и двумя ассистами.
  • Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 900 тысяч евро.
  • В 1-м полугодии Зорин был в аренде в «Ахмате», оказав грозненцам помощь в спасении от вылета из РПЛ.

Еще по теме:
Зорин задумался об уходе из «Спартака» 10
Самошников и Зорин пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов» – известна причина 2
«Спартак» отказался отпускать хавбека, которого хотели арендовать два клуба РПЛ 7
Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зорин Даниил
рылы
1760786413
пришлось поизучать игрока. прошлой осенью, до аренды в ахмет, у него 57 минут на поле в рпл. летом он вернулся в тарасятник, и у него аж целых 6 минут на поле за 11 туров. зачем возвращался, спрашивается, если и так всё понятно? скоро 22 года, а стоит какие-то копейки, ничего из него не вырастет. ну и на его позиции играет барко, а теперь ещё и жедсон. "Поэтому приняли решение не уходить в аренду вновь, а бороться за место в составе здесь". ага. удачи.
