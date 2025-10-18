Зорин объяснил, почему не ушел из «Спартака» в новую аренду

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин выразил полную лояльность клубу.
– На днях в СМИ писали, что ты можешь снова отправиться в аренду в другой клуб, так как якобы недоволен своим положением в «Спартаке».
– С удивлением прочитал эту новость. Не знаю, откуда подобное берется. Конечно, всегда хочется больше играть, регулярно участвовать в официальных матчах. Но никакого недовольства я не проявлял.
– Как ты в целом реагируешь на такие новости?
– Стараюсь не принимать близко к сердцу. Но не очень приятно читать подобное, когда понимаешь, что ничего этого не говорил и никакими действиями не показывал, что чем-то недоволен.
Я хочу играть за «Спартак». Это клуб моей мечты, моего детства. Хочу добиваться результата именно со «Спартаком». Летом, когда вернулся из «Ахмата», руководство и тренерский штаб сказали, что у меня будет игровое время. В первую очередь в матчах кубка, в какой-то степени в чемпионате. Поэтому приняли решение не уходить в аренду вновь, а бороться за место в составе здесь.
- В этом сезоне Зорин провел за «Спартак» 2 матча в рамках РПЛ без результативных действий, а также 4 встречи FONBET Кубка России, отметившись голом и двумя ассистами.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 900 тысяч евро.
- В 1-м полугодии Зорин был в аренде в «Ахмате», оказав грозненцам помощь в спасении от вылета из РПЛ.