Зорин задумался об уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин настраивается на уход из команды. Футболист недоволен количеством игрового времени.
«21-летний Зорин рассматривает вариант с уходом в аренду, однако в случае хорошего предложения, которое устроит и «Спартак», и игрока, возможен полноценный трансфер», – написал источник.
- В этом сезоне Зорин провел за «Спартак» 2 матча в рамках РПЛ без результативных действий, а также 4 встречи FONBET Кубка России, отметившись голом и двумя ассистами.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 900 тысяч евро.
- В 1-м полугодии Зорин был в аренде в «Ахмате», оказав грозненцам помощь в спасении от вылета из РПЛ.
