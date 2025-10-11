Зорин задумался об уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин настраивается на уход из команды. Футболист недоволен количеством игрового времени.

«21-летний Зорин рассматривает вариант с уходом в аренду, однако в случае хорошего предложения, которое устроит и «Спартак», и игрока, возможен полноценный трансфер», – написал источник.