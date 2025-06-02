Спартаковец Зорин недоволен арендой в «Ахмат»

Полузащитник Даниил Зорин подвел итог аренды в «Ахмат». Футболист возвращается в расположение «Спартака».
– Насколько ты доволен своим положением, если подводить итог аренды в «Ахмат»?
– Конечно, всегда хочется лучше. Было достаточно тяжело, все шло не так, как я хотел и рассчитывал. И автогол был, и привоз с пенальти в важных матчах. Хорошо, что по итогу смог забить и помочь команде. Не все всегда осуществляется так, как ты хочешь. Но, повторюсь, самое главное, что все закончилось так.
– Ты возвращаешься в «Спартак»? «Ахмат» не будет продлевать аренду?
– Да. Аренда заканчивается, и я возвращаюсь в «Спартак».
- Зорин провел в «Ахмате» полгода.
- 21-летний москвич сыграл за грозненцев 14 матчей, забил 2 гола.
- Футболист стоит 700 тысяч евро.
Источник: «Матч ТВ»