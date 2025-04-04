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  • Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»

Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»

Сегодня, 18:33
5

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», раскрыл свои планы на будущее.

– Как относишься к очередной аренде?

– Вполне нормально. Обычный футбольный опыт. Конечно, хочется играть в топ-клубах, показывать себя на самом высоком уровне, бороться за чемпионство.

Но повторюсь, что это нормально – набираться опыта в командах не из топ-5.

– Если открыть твои соцсети, там все в «Спартаке». Каково человеку, который играет за команду своей мечты, в очередной раз уезжать?

– Я уже в Минск ездил, сейчас тоже решили, что надо еще набираться опыта.

Конечно, в будущем хочу играть в «Спартаке», но сейчас сложилась такая ситуация, нужно принимать новые вызовы.

В «Спартаке» у меня было не так много игр и времени. Поэтому пришлось искать другие варианты.

  • В составе «Ахмата» Зорин забил 1 гол в 5 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» действует до 2028 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Зорин Даниил
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Комментарии (5)
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subbotaspartak
1743781288
Работай и удачи.
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alefreddy
1743782152
настанет твой час в основной команде
Ответить
...уефан
1743783857
...хочется верить, что заматереешь, наберёшься опыта и футбольной наглости, вернёшься в Спартак...
Ответить
Skull_Boy
1743784185
Не будешь ты там играть
Ответить
Интерес
1743788050
Не вернёшься.Цвет кожи неподходящий,да и на тебе много не заработаешь.
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