Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», раскрыл свои планы на будущее.
– Как относишься к очередной аренде?
– Вполне нормально. Обычный футбольный опыт. Конечно, хочется играть в топ-клубах, показывать себя на самом высоком уровне, бороться за чемпионство.
Но повторюсь, что это нормально – набираться опыта в командах не из топ-5.
– Если открыть твои соцсети, там все в «Спартаке». Каково человеку, который играет за команду своей мечты, в очередной раз уезжать?
– Я уже в Минск ездил, сейчас тоже решили, что надо еще набираться опыта.
Конечно, в будущем хочу играть в «Спартаке», но сейчас сложилась такая ситуация, нужно принимать новые вызовы.
В «Спартаке» у меня было не так много игр и времени. Поэтому пришлось искать другие варианты.
- В составе «Ахмата» Зорин забил 1 гол в 5 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» действует до 2028 года.