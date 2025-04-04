Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», раскрыл свои планы на будущее.

– Как относишься к очередной аренде?

– Вполне нормально. Обычный футбольный опыт. Конечно, хочется играть в топ-клубах, показывать себя на самом высоком уровне, бороться за чемпионство.

Но повторюсь, что это нормально – набираться опыта в командах не из топ-5.

– Если открыть твои соцсети, там все в «Спартаке». Каково человеку, который играет за команду своей мечты, в очередной раз уезжать?

– Я уже в Минск ездил, сейчас тоже решили, что надо еще набираться опыта.

Конечно, в будущем хочу играть в «Спартаке», но сейчас сложилась такая ситуация, нужно принимать новые вызовы.

В «Спартаке» у меня было не так много игр и времени. Поэтому пришлось искать другие варианты.