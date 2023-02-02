Даниил Зорин - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Зорин
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Зорин
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Спартак
|2:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|Был в запасе
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|10.02.2023
|71' - 90'
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|81'
|06.02.2023
|59' - 90'
|Краснодар
|0:4
|Спартак
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|76'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|71' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|81'
|06.02.2023
|59' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|0:4
|Спартак (Москва)
|76'
|02.02.2023
|46' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
(1:2)п
|Спартак (Москва)
|210'