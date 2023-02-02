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    Даниил Зорин - статистика

    #87 | Полузащитник
    Имя Даниил
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Зорин
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Спартак 2:2 Урал Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 Был в запасе Спартак 4:2 Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    22.02.2023 Был в запасе Локомотив 0:1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    10.02.2023 71' - 90' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    81'
    06.02.2023 59' - 90' Краснодар 0:4 Спартак Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    76'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 71' -90' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    81'
    06.02.2023 59' -90' Краснодар (Краснодар) 0:4 Спартак (Москва)
    76'
    02.02.2023 46' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0
    (1:2)п    		 Спартак (Москва)
    210'
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