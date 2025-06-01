Спартаковец Зорин прокомментировал победу «Ахмата» над «Уралом» в стыках

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин высказался о втором стыковом матче с «Уралом» (2:0).

Зорин забил на 90+2 минуте.

Этот гол позволил «Ахмату» сохранить место в РПЛ.

Зорин возвращается из аренды в «Спартак».

«Очень рады, что удалось выполнить задачу, довести дело до конца, сохранившись в РПЛ. Сейчас чувствуется некое облегчение после выполненной задачи.

Все были заряжены на победу. Мы больше атаковали, соперник редко подходил к воротам. Было волнение, все понимали, что это очень серьeзный матч, довлел результат над нами. И во втором тайме мы уже успокоились, опустили мяч вниз, забили и в итоге победили», – сказал Зорин.