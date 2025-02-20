«Спартак» продлил контракт с Зориным и отправил его в аренду

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Даниилом Зориным до 2028 года.
Затем клуб отправил игрока в аренду в «Ахмат» до конца сезона. Опции выкупа нет.
«Мы желаем Даниилу получать регулярную игровую практику и успешно проявить в аренде, чтобы вернуться в родной клуб еще сильнее!» – написали москвичи.
«Это бесплатная аренда без права выкупа до конца сезона, зарплату 20-летнего хавбека в полном объеме оплатят грозненцы. Новый договор Даниила с КБ рассчитан на три года с опцией продления еще на сезон», – дополнил официальную информацию инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.
- В этом сезоне Зорин провел за «Спартак» 10 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- В подписании хавбека, помимо «Ахмата», были заинтересованы «Факел», «Пари НН», «Акрон», «Динамо Мх» и «Торпедо».