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  • «Спартак» продлил контракт с Зориным и отправил его в аренду

«Спартак» продлил контракт с Зориным и отправил его в аренду

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Даниилом Зориным до 2028 года.

Затем клуб отправил игрока в аренду в «Ахмат» до конца сезона. Опции выкупа нет.

«Мы желаем Даниилу получать регулярную игровую практику и успешно проявить в аренде, чтобы вернуться в родной клуб еще сильнее!» – написали москвичи.

«Это бесплатная аренда без права выкупа до конца сезона, зарплату 20-летнего хавбека в полном объеме оплатят грозненцы. Новый договор Даниила с КБ рассчитан на три года с опцией продления еще на сезон», – дополнил официальную информацию инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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20.02.2025 22:54
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Комментарии (2)
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slavа0508
1740081636
Правильное решение .пускай парень играет набирается опыта и ждём назад ...
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VVM1964
1740082490
Вот это абсолютно верное решение !!!
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