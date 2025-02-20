«Спартак» продлил контракт с Зориным и отправил его в аренду

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Даниилом Зориным до 2028 года.

Затем клуб отправил игрока в аренду в «Ахмат» до конца сезона. Опции выкупа нет.

«Мы желаем Даниилу получать регулярную игровую практику и успешно проявить в аренде, чтобы вернуться в родной клуб еще сильнее!» – написали москвичи.

«Это бесплатная аренда без права выкупа до конца сезона, зарплату 20-летнего хавбека в полном объеме оплатят грозненцы. Новый договор Даниила с КБ рассчитан на три года с опцией продления еще на сезон», – дополнил официальную информацию инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.