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«Спартак» хочет продлить контракт с полузащитником

«Спартак» ведет переговоры о подписании нового пятилетнего контракта с полузащитником Даниилом Зориным.

«Летом останется год до конца соглашения Даниила со «Спартаком». Поэтому после возможной аренды в «Ахмат», где игрока очень ждут – его позиция станет сильнее, чем сейчас. Поэтому красно-белые и рассчитывают продлить своего воспитанника уже этой зимой», – написал журналист Иван Карпов.

  • В этом сезоне 20-летний Зорин провел за «Спартак» 10 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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02.02.2025 19:18
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Комментарии (8)
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БАЗАРА НЕТ
1738513355
Хаха)) опять раскрутили Лукойл) то продаем тут забил пару голов и сразу продление)) кто только не доит этих тушинских лошариков
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alefreddy
1738514516
стоящий игрок все верно потом и в основу подойдет
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...короче
1738514818
...ему мяска набрать чуток с борзотой и будет тогда толк) Данные-то не плохие у него...
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FCSpartakM
1738525701
Хороший игрок, правда позиция его перенасыщена сейчас
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VVM1964
1738529459
Думаю правильное решение ...
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