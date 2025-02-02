«Спартак» хочет продлить контракт с полузащитником

«Спартак» ведет переговоры о подписании нового пятилетнего контракта с полузащитником Даниилом Зориным.

«Летом останется год до конца соглашения Даниила со «Спартаком». Поэтому после возможной аренды в «Ахмат», где игрока очень ждут – его позиция станет сильнее, чем сейчас. Поэтому красно-белые и рассчитывают продлить своего воспитанника уже этой зимой», – написал журналист Иван Карпов.