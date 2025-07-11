Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ

Спартаковец Даниил Зорин высказался о предстоящем сезоне-2025/26.
– Какая главная задача «Спартака» на сезон?
– Перед «Спартаком» всегда стоят самые высокие задачи – это победа в РПЛ и Кубке России. Мы хотим победить во всех турнирах.
– Кто основные конкуренты команды в РПЛ?
– В РПЛ много хороших команд, но основные конкуренты «Спартака» – это ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар». Также, наверное, можно выделить «Динамо».
- В прошедшем сезоне РПЛ спартаковцы финишировали на 4-м месте.
- Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.
Источник: «РБ Спорт»