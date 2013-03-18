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    Станислав Тарасюк - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Станислав
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Тарасюк
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 1987 (36 лет)
    Рост 174
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 32 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2013 89' -90' Сочи (Сочи) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    20.05.2013 1' -46' Сочи (Сочи) 0:3 Ротор (Волгоград)
    13.05.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Сочи (Сочи)
    07.05.2013 1' -90' Сочи (Сочи) 1:1 Салют (Белгород)
    29.04.2013 1' -74' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Сочи (Сочи)
    22.04.2013 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    08.04.2013 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Торпедо (Москва)
    01.04.2013 84' -90' Уфа (Уфа) 1:2 Сочи (Сочи)
    25.03.2013 1' -46' Сочи (Сочи) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    18.03.2013 1' -90' Балтика (Калининград) 2:0 Сочи (Сочи)
    11.03.2013 1' -90' Сочи (Сочи) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    20.11.2012 1' -90' Химки (Химки) 1:0 Сочи (Сочи)
    16.11.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 2:1 Енисей (Красноярск)
    12.11.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 3:1 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    42'
    06.11.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:0 Сочи (Сочи)
    26.10.2012 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Сочи (Сочи)
    22.10.2012 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Сочи (Сочи)
    15.10.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 3:1 Шинник (Ярославль)
    08.10.2012 1' -90' Салют (Белгород) 0:1 Сочи (Сочи)
    01.10.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    21.09.2012 1' -90' Волгарь (Астрахань) 3:2 Сочи (Сочи)
    10.09.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Сочи (Сочи)
    06.09.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 2:1 Уфа (Уфа)
    28.08.2012 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:2 Сочи (Сочи)
    22.08.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Балтика (Калининград)
    17.08.2012 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Сочи (Сочи)
    13.08.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 0:0 Химки (Химки)
    06.08.2012 1' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 0:0 Сочи (Сочи)
    31.07.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    23.07.2012 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Сочи (Сочи)
    58'
    17.07.2012 1' -90' Сочи (Сочи) 1:3 Томь (Томск)
    09.07.2012 1' -90' Урал (Екатеринбург) 4:0 Сочи (Сочи)
    24'
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