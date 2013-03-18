|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|32
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2013
|89' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|20.05.2013
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|0:3
|Ротор (Волгоград)
|13.05.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|07.05.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Салют (Белгород)
|29.04.2013
|1' -74'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|22.04.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|08.04.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|01.04.2013
|84' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|25.03.2013
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|18.03.2013
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|11.03.2013
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.11.2012
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|16.11.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|12.11.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:1
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|42'
|06.11.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|26.10.2012
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|22.10.2012
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|15.10.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|08.10.2012
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|01.10.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|21.09.2012
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|3:2
|Сочи (Сочи)
|10.09.2012
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|06.09.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Уфа (Уфа)
|28.08.2012
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:2
|Сочи (Сочи)
|22.08.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|17.08.2012
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|13.08.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Химки (Химки)
|06.08.2012
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|31.07.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|23.07.2012
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|58'
|17.07.2012
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Томь (Томск)
|09.07.2012
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|4:0
|Сочи (Сочи)
|24'