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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - Балтика
Сочи - Балтика: обзор матча 22 августа 2012
Сочи
22.08.2012, среда, 21:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
76'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Балтика
90'
Замена
Д. Джатиев
️️️️
Д. Сысуев
81'
Замена
А. Сальников
️️️️
С. Игнатьев
Замена
Карлитос
️️️️
М. Хотов
81'
78'
Желтая карточка
М. Вотинов
77'
Замена
М. Рытов
️️️️
М. Волков
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сысуев
Пас отдал
М. Волков
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Козлов
69'
Желтая карточка
Д. Кудинов
60'
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Кирсанов
60'
55'
Замена
В. Крючков
️️️️
А. Гацко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
7
Мурат Хотов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
10
Карлитос
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
9
Давид Ткебучава
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Самохвалов
15
Ершов
3
Костин
5
Кудинов
11
Кирсанов
10
Козлов
3
Сурков
7
Хотов
77
Андреев
87
Мязин
3-4-3
1
Колинько
89
Стоцкий
3
Плопа
81
Зимулька
17
Зюзинс
33
Волков
8
Чиркин
27
Игнатьев
45
Вотинов
17
Гацко
8
Сысуев
7
Хотов
10
Карлитос
10
Карлитос
7
Хотов
11
Кирсанов
13
Семенов
13
Семенов
11
Кирсанов
10
Козлов
10
Сушкин
10
Сушкин
10
Козлов
8
Сысуев
12
Джатиев
12
Джатиев
8
Сысуев
27
Игнатьев
47
Сальников
47
Сальников
27
Игнатьев
17
Гацко
55
Крючков
55
Крючков
17
Гацко
33
Волков
4
Рытов
4
Рытов
33
Волков
Остались в запасе
Сочи
Балтика
27
Андрей Арлашин
ЦП
23
Максим Усанов
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
27
Андрей Арлашин
ЦП
23
Максим Усанов
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Остались в запасе
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Сочи - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
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