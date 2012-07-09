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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Петротрест
Урал - Сочи: обзор матча 09 июля 2012
Урал
09.07.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
4 : 0
Завершен
Сочи
24'
С. Гогниев (П)
36'
А. Герк
39'
Н. Сафрониди
43'
А. Бочков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Сочи
Желтая карточка
А. Ойеволе
76'
Замена
И. Мельник
️️️️
М. Волков
75'
73'
Замена
М. Усанов
️️️️
М. Козлов
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
М. Семакин
65'
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Герк
61'
55'
Желтая карточка
Е. Матрахов
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Гогниев
54'
46'
Замена
С. Костин
️️️️
М. Ершов
46'
Замена
А. Мязин
️️️️
С. Григорьев
ГОЛ! 4:0!
А. Бочков
43'
ГОЛ! 3:0!
Н. Сафрониди
39'
38'
Желтая карточка
Н. Сурков
ГОЛ! 2:0!
А. Герк
36'
24'
Желтая карточка
С. Тарасюк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Гогниев
24'
16'
Замена
А. Арлашин
️️️️
М. Хотов
Желтая карточка
М. Волков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
70
Александр Котляров
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Михаил Козлов
ОП
7
Мурат Хотов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
13
Александр Щаницин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-3-3-1
70
Котляров
34
Тумасян
25
Ревякин
58
Ойеволе
70
Сафрониди
25
Бочков
15
Новиков
8
Герк
14
Семакин
33
Волков
2
Гогниев
3-4-1-1-1
1
Самохвалов
3
Сурков
15
Ершов
2
Григорьев
24
Тарасюк
10
Матрахов
10
Козлов
11
Кирсанов
7
Хотов
77
Андреев
10
Сушкин
8
Герк
13
Щаницин
13
Щаницин
8
Герк
33
Волков
29
Мельник
29
Мельник
33
Волков
14
Семакин
10
Лунгу
10
Лунгу
14
Семакин
2
Гогниев
22
Кобялко
22
Кобялко
2
Гогниев
15
Ершов
3
Костин
3
Костин
15
Ершов
7
Хотов
27
Арлашин
27
Арлашин
7
Хотов
10
Козлов
23
Усанов
23
Усанов
10
Козлов
2
Григорьев
87
Мязин
87
Мязин
2
Григорьев
Остались в запасе
Урал
Сочи
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
Главный тренер
Сергей Булатов
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
Остались в запасе
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Урал - Сочи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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