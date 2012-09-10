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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Петротрест
Торпедо - Сочи: обзор матча 10 сентября 2012
Торпедо
10.09.2012, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
74'
Д. Бояринцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Сочи
Замена
М. Мищенко
️️️️
Д. Кортава
90'
Замена
А. Епифанов
️️️️
А. Козлов
90'
89'
Желтая карточка
А. Круподер
84'
Замена
А. Круподер
️️️️
А. Арлашин
84'
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Мязин
ГОЛ! 1:0!
Д. Бояринцев
74'
62'
Желтая карточка
М. Хотов
57'
Замена
А. Арлашин
️️️️
Д. Кудинов
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Стеклов
46'
40'
Замена
М. Хотов
️️️️
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
10
Карлитос
ЦП
7
Мурат Хотов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
3-2-3-1-1
56
Довбня
29
Мищенко
19
Пономарев
6
Шумейко
8
Тесак
9
Большаков
20
Стеклов
87
Родин
7
Бояринцев
90
Безлихотнов
34
Кортава
3-3-1-1
1
Самохвалов
15
Ершов
3
Костин
5
Кудинов
13
Семенов
10
Матрахов
11
Кирсанов
77
Андреев
87
Мязин
Козлов
14
Епифанов
14
Епифанов
Козлов
20
Стеклов
44
Самсонов
44
Самсонов
20
Стеклов
20
Стеклов
32
Козлов
32
Козлов
20
Стеклов
5
Кудинов
27
Арлашин
27
Арлашин
5
Кудинов
13
Семенов
7
Хотов
7
Хотов
13
Семенов
87
Мязин
10
Сушкин
10
Сушкин
87
Мязин
Арлашин
18
Круподер
18
Круподер
Арлашин
Остались в запасе
Торпедо
Сочи
92
Владимир Таранов
ЦП
0
Саулюс Клевинскас
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
10
Карлитос
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
92
Владимир Таранов
ЦП
0
Саулюс Клевинскас
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
Остались в запасе
10
Карлитос
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Торпедо - Сочи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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