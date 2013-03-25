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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - Спартак-Нальчик
Сочи - Спартак-Нальчик: обзор матча 25 марта 2013
Сочи
25.03.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
24'
К. Андрес Руа Флорес
72'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Спартак-Нальчик
90'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Д. Буйтраго
90'
Замена
И. Коронов
️️️️
Р. Концедалов
81'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
К. Андрес Руа Флорес
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Медведев
Замена
В. Сушкин
️️️️
Ю. Мамаев
71'
65'
Желтая карточка
А. Аверьянов
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Федоров
65'
Замена
А. Семенов
️️️️
С. Егоров
46'
Замена
Д. Кудинов
️️️️
С. Тарасюк
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Андрес Руа Флорес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
10
Карлитос
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
77
Максим Андреев
АП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
3-2-4-1
31
Арсеньев
15
Ершов
3
Костин
3
Сурков
11
Кирсанов
24
Тарасюк
10
Карлитос
28
Мамаев
10
Федоров
58
Егоров
87
Мязин
4-4-2
1
Коченков
4
Овсиенко
2
Засеев
40
Тимошин
71
Багаев
53
Руа Флорес
11
Аверьянов
11
Концедалов
38
Зинович
13
Медведев
10
Буйтраго
10
Федоров
77
Андреев
77
Андреев
10
Федоров
24
Тарасюк
5
Кудинов
5
Кудинов
24
Тарасюк
58
Егоров
13
Семенов
13
Семенов
58
Егоров
28
Мамаев
10
Сушкин
10
Сушкин
28
Мамаев
11
Концедалов
14
Коронов
14
Коронов
11
Концедалов
10
Буйтраго
13
Дорожкин
13
Дорожкин
10
Буйтраго
53
Руа Флорес
8
Сирадзе
8
Сирадзе
53
Руа Флорес
Остались в запасе
Сочи
Спартак-Нальчик
27
Владимир Есин
ЛВ
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Остались в запасе
24
Дмитрий Галин
ЦП
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Сочи - Спартак-Нальчик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
МСА Петровский
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