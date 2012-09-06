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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - Уфа
Сочи - Уфа: обзор матча 06 сентября 2012
Сочи
06.09.2012, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
24'
М. Ершов
30'
М. Андреев
90+3'
М. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Уфа
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Попов
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Мязин
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Засеев
86'
Желтая карточка
С. Путилин
79'
Желтая карточка
Р. Войдель
69'
Желтая карточка
Е. Духнов
Желтая карточка
Д. Кудинов
57'
46'
Желтая карточка
А. Смирнов
46'
Замена
Д. Карлос
️️️️
М. Маркосов
ГОЛ! 2:0!
М. Андреев
30'
Желтая карточка
А. Семенов
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Ершов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
28
Евгений Духнов
ЦП
6
Виллиам
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
10
Карлитос
ЦП
27
Андрей Арлашин
ЦП
7
Мурат Хотов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
4
Сергей Осадчук
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
3-3-1-1
1
Самохвалов
24
Тарасюк
3
Сурков
5
Кудинов
11
Кирсанов
10
Матрахов
13
Семенов
77
Андреев
87
Мязин
4-1-3-1-1
1
Кобозев
44
Тишкин
3
Смирнов
33
Путилин
85
Попов
13
Засеев
28
Духнов
6
Виллиам
20
Войдель
88
Галыш
9
Маркосов
87
Мязин
10
Сушкин
10
Сушкин
87
Мязин
9
Маркосов
11
Карлос
11
Карлос
9
Маркосов
Остались в запасе
Сочи
Уфа
10
Карлитос
ЦП
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
7
Мурат Хотов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
4
Сергей Осадчук
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
10
Карлитос
ЦП
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
7
Мурат Хотов
ЦП
31
Антон Арсеньев
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
4
Сергей Осадчук
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Сочи - Уфа
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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