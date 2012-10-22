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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Петротрест
Ротор - Сочи: обзор матча 22 октября 2012
Ротор
22.10.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
40'
А. Ставпец
63'
Н. Олеников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Сочи
Желтая карточка
А. Малыгин
89'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Ставпец
86'
Замена
Н. Глушков
️️️️
С. Ваганов
73'
67'
Замена
Карлитос
️️️️
М. Андреев
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Рылов
66'
ГОЛ! 2:0!
Н. Олеников
Пас отдал
А. Рылов
63'
Замена
С. Шумилин
️️️️
В. Кармазиненко
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Ставпец
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
18
Александр Круподер
ЦФ
3-5-1-1
31
Пчелинцев
2
Ионов
3
Олеников
6
Малыгин
17
Пугин
19
Тодорович
77
Хинчагов
23
Ваганов
10
Рылов
16
Ставпец
8
Кармазиненко
3-2-1-2
31
Арсеньев
15
Ершов
24
Тарасюк
5
Кудинов
13
Семенов
11
Кирсанов
77
Андреев
10
Сушкин
87
Мязин
16
Ставпец
30
Арлашин
30
Арлашин
16
Ставпец
8
Кармазиненко
99
Шумилин
99
Шумилин
8
Кармазиненко
10
Рылов
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Рылов
23
Ваганов
47
Глушков
47
Глушков
23
Ваганов
77
Андреев
10
Карлитос
10
Карлитос
77
Андреев
Остались в запасе
Ротор
Сочи
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
23
Максим Усанов
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Остались в запасе
23
Максим Усанов
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Ротор - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
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