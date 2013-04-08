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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Торпедо
Сочи - Торпедо: обзор матча 08 апреля 2013
Сочи
08.04.2013, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
45'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Торпедо
Замена
М. Усанов
️️️️
С. Тарасюк
90'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
М. Андреев
88'
Замена
Карлитос
️️️️
А. Мязин
80'
71'
Замена
В. Татарчук
️️️️
Д. Скепский
61'
Замена
В. Обухов
️️️️
Д. Бояринцев
61'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Д. Большаков
57'
Желтая карточка
Д. Бояринцев
ГОЛ! 1:0!
М. Андреев
45'
Замена
М. Ершов
️️️️
Д. Кудинов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Федоров
ЦП
77
Максим Андреев
АП
58
Сергей Егоров
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
29
Тадас Лабукас
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
15
Михаил Ершов
ЦЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Карлитос
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
Торпедо
99
Андрей Лунев
ВР
89
Антон Рудаков
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Самохвалов
24
Тарасюк
3
Сурков
5
Кудинов
11
Кирсанов
3
Костин
13
Гиголаев
10
Федоров
58
Егоров
77
Андреев
87
Мязин
3-2-4-1
56
Довбня
9
Большаков
15
Князев
99
Новосельцев
27
Молодцов
8
Тесак
7
Бояринцев
18
Газинский
20
Стеклов
10
Скепский
29
Лабукас
5
Кудинов
15
Ершов
15
Ершов
5
Кудинов
87
Мязин
10
Карлитос
10
Карлитос
87
Мязин
24
Тарасюк
23
Усанов
23
Усанов
24
Тарасюк
77
Андреев
10
Матрахов
10
Матрахов
77
Андреев
9
Большаков
21
Войнов
21
Войнов
9
Большаков
10
Скепский
50
Татарчук
50
Татарчук
10
Скепский
7
Бояринцев
13
Обухов
13
Обухов
7
Бояринцев
Остались в запасе
Сочи
Торпедо
28
Юрий Мамаев
ЦП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Сергей Дмитриев
89
Антон Рудаков
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Борис Игнатьев
Остались в запасе
28
Юрий Мамаев
ЦП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
89
Антон Рудаков
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
99
Андрей Лунев
ВР
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Главный тренер
Борис Игнатьев
Статистика матча Сочи - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
МСА Петровский
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