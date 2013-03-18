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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Петротрест
Балтика - Сочи: обзор матча 18 марта 2013
Балтика
18.03.2013, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
26'
Д. Стоцкий
57'
А. Сальников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Сочи
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
М. Скавыш
84'
67'
Замена
В. Сушкин
️️️️
С. Егоров
60'
Замена
Карлитос
️️️️
А. Семенов
59'
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
М. Кирсанов
Замена
М. Волков
️️️️
М. Плопа
58'
Желтая карточка
А. Сальников
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Сальников
Пас отдал
Д. Сысуев
57'
Желтая карточка
М. Вотинов
47'
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Рытов
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Стоцкий
26'
Замена
К. Марущак
️️️️
В. Крючков
16'
Желтая карточка
М. Рытов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
10
Максим Федоров
ЦП
77
Максим Андреев
АП
58
Сергей Егоров
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
33
Максим Волков
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Карлитос
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
3-2-1-3
88
Шелия
55
Крючков
81
Зимулька
3
Плопа
23
Васильев
89
Стоцкий
17
Зюзинс
15
Скавыш
45
Вотинов
8
Сысуев
3-2-2-1-1
31
Арсеньев
3
Костин
24
Тарасюк
15
Ершов
13
Семенов
11
Кирсанов
58
Егоров
10
Федоров
77
Андреев
87
Мязин
4
Рытов
47
Сальников
47
Сальников
4
Рытов
15
Скавыш
33
Курбанов
33
Курбанов
15
Скавыш
55
Крючков
18
Марущак
18
Марущак
55
Крючков
3
Плопа
33
Волков
33
Волков
3
Плопа
13
Семенов
10
Карлитос
10
Карлитос
13
Семенов
11
Кирсанов
28
Мамаев
28
Мамаев
11
Кирсанов
58
Егоров
10
Сушкин
10
Сушкин
58
Егоров
Остались в запасе
Балтика
Сочи
1
Александр Колинько
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
27
Владимир Есин
ЛВ
1
Александр Самохвалов
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
1
Александр Самохвалов
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Балтика - Сочи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Балтика
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