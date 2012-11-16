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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - Енисей
Сочи - Енисей: обзор матча 16 ноября 2012
Сочи
16.11.2012, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
55'
А. Мязин
63'
А. Мязин
15'
О. Лайзанс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Енисей
Желтая карточка
М. Усанов
90'
+2
Замена
М. Усанов
️️️️
Ю. Лебедев
89'
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Кирсанов
88'
86'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
И. Шабаев
Замена
Д. Кудинов
️️️️
Карлитос
77'
70'
Замена
Ю. Роденков
️️️️
П. Рожков
ГОЛ! 2:1!
А. Мязин
63'
58'
Замена
В. Пьянченко
️️️️
Р. Сурнев
ГОЛ! 1:1!
А. Мязин
Пас отдал
Карлитос
55'
29'
Желтая карточка
Е. Качан
15'
ГОЛ! 0:1!
О. Лайзанс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Карлитос
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
30
Алексей Кучук
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
3-3-1-1-1
31
Арсеньев
24
Тарасюк
15
Ершов
3
Сурков
11
Кирсанов
10
Матрахов
27
Лебедев
10
Карлитос
77
Андреев
87
Мязин
4-2-3-1
79
Плотников
22
Шабаев
80
Качан
5
Пятикопов
27
Лебамба
27
Рожков
15
Фатуллаев
14
Лайзанс
2
Сурнев
9
Лешонок
27
Алексеев
27
Лебедев
23
Усанов
23
Усанов
27
Лебедев
10
Карлитос
5
Кудинов
5
Кудинов
10
Карлитос
11
Кирсанов
10
Сушкин
10
Сушкин
11
Кирсанов
22
Шабаев
34
Маргасов
34
Маргасов
22
Шабаев
2
Сурнев
7
Пьянченко
7
Пьянченко
2
Сурнев
27
Рожков
93
Роденков
93
Роденков
27
Рожков
Остались в запасе
Сочи
Енисей
27
Андрей Арлашин
ЦП
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
30
Алексей Кучук
ЦП
16
Сергей Бородин
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
27
Андрей Арлашин
ЦП
2
Сергей Григорьев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
18
Александр Круподер
ЦФ
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
16
Сергей Бородин
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Сочи - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
МСА Петровский
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