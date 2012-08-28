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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Петротрест
Спартак-Нальчик - Сочи: обзор матча 28 августа 2012
Спартак-Нальчик
28.08.2012, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 2
Завершен
Сочи
16'
А. Мязин
90+1'
В. Сушкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Сочи
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
В. Сушкин
89'
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Андреев
83'
Замена
А. Круподер
️️️️
М. Ершов
Вторая желтая
Р. Абазов
71'
Замена
И. Коронов
️️️️
В. Татарчук
63'
57'
Желтая карточка
Д. Кудинов
49'
Желтая карточка
А. Семенов
Желтая карточка
Р. Абазов
49'
46'
Замена
М. Хотов
️️️️
Е. Матрахов
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Дорожкин
46'
45'
Желтая карточка
Е. Матрахов
Замена
А. Шаваев
️️️️
Д. Сирадзе
35'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
32'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Мязин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
57
Руслан Абазов
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Андрей Арлашин
ЦП
10
Карлитос
ЦП
7
Мурат Хотов
ЦП
18
Александр Круподер
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
57
Абазов
20
Джудович
4
Овсиенко
71
Багаев
4
Рухаиа
8
Шогенов
14
Захирович
50
Татарчук
13
Дорожкин
8
Сирадзе
3-3-1-1
1
Самохвалов
24
Тарасюк
3
Сурков
5
Кудинов
13
Семенов
10
Матрахов
11
Кирсанов
77
Андреев
87
Мязин
8
Сирадзе
8
Шаваев
8
Шаваев
8
Сирадзе
50
Татарчук
25
Балов
25
Балов
50
Татарчук
50
Татарчук
14
Коронов
14
Коронов
50
Татарчук
13
Дорожкин
19
Гошоков
19
Гошоков
13
Дорожкин
10
Матрахов
7
Хотов
7
Хотов
10
Матрахов
15
Ершов
18
Круподер
18
Круподер
15
Ершов
77
Андреев
10
Сушкин
10
Сушкин
77
Андреев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Сочи
19
Алексей Степанов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
27
Андрей Арлашин
ЦП
10
Карлитос
ЦП
23
Максим Усанов
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
Остались в запасе
27
Андрей Арлашин
ЦП
10
Карлитос
ЦП
23
Максим Усанов
ЦЗ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Статистика матча Спартак-Нальчик - Сочи
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
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