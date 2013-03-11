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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Петротрест - СКА-Хабаровск
Сочи - СКА-Хабаровск: обзор матча 11 марта 2013
Сочи
11.03.2013, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
10'
А. Солосин (АГ)
13'
О. Марцваладзе
54'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - СКА-Хабаровск
Замена
В. Сушкин
️️️️
Ю. Мамаев
78'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
С. Егоров
78'
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Кирсанов
76'
54'
ГОЛ! 1:2!
А. Ерохин
46'
Замена
Т. Микуцкис
️️️️
С. Голяткин
45'
Желтая карточка
О. Марцваладзе
34'
Желтая карточка
А. Воронкин
13'
ГОЛ! 1:1!
О. Марцваладзе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Солосин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
10
Максим Федоров
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
58
Сергей Егоров
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
21
Александр Ерохин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Карлитос
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
27
Александр Радченко
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Самохвалов
24
Тарасюк
3
Сурков
15
Ершов
11
Кирсанов
3
Костин
10
Федоров
28
Мамаев
58
Егоров
77
Андреев
87
Мязин
3-1-2-2-2
1
Солосин
3
Салуквадзе
88
Наваловский
2
Кренделев
3
Соловей
27
Мурнин
3
Воронкин
3
Голяткин
21
Ерохин
20
Марцваладзе
48
Луценко
11
Кирсанов
13
Семенов
13
Семенов
11
Кирсанов
58
Егоров
13
Гиголаев
13
Гиголаев
58
Егоров
28
Мамаев
10
Сушкин
10
Сушкин
28
Мамаев
3
Голяткин
5
Микуцкис
5
Микуцкис
3
Голяткин
Остались в запасе
Сочи
СКА-Хабаровск
10
Карлитос
ЦП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Остались в запасе
10
Карлитос
ЦП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
16
Александр Агапов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Георгий Дараселия
Статистика матча Сочи - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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