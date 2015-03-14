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    Ренат Соколов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Ренат
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Соколов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тюмень 29 -30 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2015 1' -90' Анжи (Махачкала) 3:1 Тюмень (Тюмень)
    03.05.2015 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Шинник (Ярославль)
    25.04.2015 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    19.04.2015 1' -90' Тюмень (Тюмень) 5:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    12.04.2015 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:1 Тосно (Тосно)
    05.04.2015 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    29.03.2015 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:0 Сокол (Саратов)
    22.03.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:2 Тюмень (Тюмень)
    18.03.2015 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    14.03.2015 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    22.11.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    18.11.2014 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    14.11.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Сочи (Сочи)
    08.11.2014 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Тюмень (Тюмень)
    02.11.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    90'
    25.10.2014 1' -90' Балтика (Калининград) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    19.10.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Анжи (Махачкала)
    11.10.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Тюмень (Тюмень)
    05.10.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    29.09.2014 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:0 Тюмень (Тюмень)
    20.09.2014 1' -90' Тосно (Тосно) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    13.09.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:2 Томь (Томск)
    07.09.2014 1' -90' Сокол (Саратов) 2:1 Тюмень (Тюмень)
    24.08.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 3:1 Химик (Дзержинск)
    17.08.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    10.08.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Луч (Владивосток)
    03.08.2014 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Тюмень (Тюмень)
    27.07.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:0 Енисей (Красноярск)
    19.07.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    12.07.2014 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 1:4 Оренбург (Оренбург)
    06.07.2014 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:2 Тюмень (Тюмень)
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