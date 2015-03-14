|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|29
|-30
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2015
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|03.05.2015
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|25.04.2015
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.04.2015
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|5:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|12.04.2015
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:1
|Тосно (Тосно)
|05.04.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|29.03.2015
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:0
|Сокол (Саратов)
|22.03.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Тюмень (Тюмень)
|18.03.2015
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.03.2015
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|22.11.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|18.11.2014
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|14.11.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|08.11.2014
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)
|02.11.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:1
|Волга (Нижний Новгород)
|90'
|25.10.2014
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|19.10.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|11.10.2014
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Тюмень (Тюмень)
|05.10.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|4:1
|Сибирь (Новосибирск)
|29.09.2014
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|20.09.2014
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|13.09.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:2
|Томь (Томск)
|07.09.2014
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)
|24.08.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|3:1
|Химик (Дзержинск)
|17.08.2014
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|10.08.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|03.08.2014
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)
|27.07.2014
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|19.07.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|12.07.2014
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|1:4
|Оренбург (Оренбург)
|06.07.2014
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|2:2
|Тюмень (Тюмень)