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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Волга
Тюмень - Волга: обзор матча 02 ноября 2014
Тюмень
02.11.2014, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 1
Завершен
Волга
23'
Клейтон (П)
59'
Н. Теленков
64'
А. Саркисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Волга
Желтая карточка
Р. Соколов
90'
+4
Замена
Е. Савин
️️️️
Н. Теленков
89'
87'
Замена
Н. Николаев
️️️️
И. Кухарчук
86'
Желтая карточка
И. Кухарчук
Желтая карточка
Н. Теленков
84'
80'
Замена
М. Уридия
️️️️
Э. Суханов
73'
Замена
И. Петров
️️️️
Д. Кураев
Замена
С. Данилов
️️️️
Клейтон
71'
Вторая желтая
О. Самсонов
67'
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Саркисов
Пас отдал
Леандро
62'
Замена
А. Миносян
️️️️
Д. Маляка
ГОЛ! 2:0!
Н. Теленков
59'
57'
Желтая карточка
Д. Маляка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Клейтон
23'
Желтая карточка
О. Самсонов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
7
Сергей Данилов
ПП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Волга
96
Никита Николаев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
53
Андрей Чурин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Соколов
7
Кулешов
20
Чухлей
17
Канаев
20
Теленков
11
Клейтон
13
Шляпкин
4
Кленкин
36
Самсонов
3
Голяткин
9
Мамтов
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
3
Джалилов
4
Кураев
77
Прошин
6
Полянин
18
Суханов
31
Леандро
15
Маляка
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
11
Клейтон
7
Данилов
7
Данилов
11
Клейтон
20
Теленков
99
Савин
99
Савин
20
Теленков
18
Суханов
25
Уридия
25
Уридия
18
Суханов
44
Кухарчук
96
Николаев
96
Николаев
44
Кухарчук
15
Маляка
7
Миносян
7
Миносян
15
Маляка
4
Кураев
10
Петров
10
Петров
4
Кураев
Остались в запасе
Тюмень
Волга
99
Денис Барышников
ЦЗ
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Главный тренер
Константин Галкин
53
Андрей Чурин
ЦП
7
Кирилл Маляров
ПЗ
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Остались в запасе
53
Андрей Чурин
ЦП
7
Кирилл Маляров
ПЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Тюмень - Волга
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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1 : 2
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Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Геолог
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