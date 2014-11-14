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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Сочи
Тюмень - Сочи: обзор матча 14 ноября 2014
Тюмень
14.11.2014, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Сочи
Желтая карточка
Д. Гузь
90'
90'
Замена
А. Козлов
️️️️
Е. Матрахов
89'
Замена
А. Золотаренко
️️️️
М. Андреев
85'
Замена
С. Миронов
️️️️
А. Петухов
76'
Желтая карточка
Е. Матрахов
Замена
С. Данилов
️️️️
Клейтон
75'
69'
Замена
В. Есин
️️️️
Р. Умаров
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Чухлей
64'
Желтая карточка
Клейтон
57'
Замена
В. Коробка
️️️️
Д. Зарва
46'
8'
Желтая карточка
Р. Умаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Петухов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
27
Владимир Есин
ЛВ
44
Антон Козлов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Соколов
55
Гузь
7
Кулешов
77
Павленко
20
Чухлей
17
Канаев
20
Теленков
4
Кленкин
11
Клейтон
3
Голяткин
15
Зарва
3-2-2-1-2
13
Панов
3
Гаджибеков
5
Пискунов
19
Чернухин
10
Матрахов
19
Солнцев
84
Воробьев
31
Рогов
77
Андреев
11
Умаров
11
Петухов
15
Зарва
11
Коробка
11
Коробка
15
Зарва
20
Чухлей
13
Шляпкин
13
Шляпкин
20
Чухлей
11
Клейтон
7
Данилов
7
Данилов
11
Клейтон
77
Андреев
14
Золотаренко
14
Золотаренко
77
Андреев
11
Умаров
27
Есин
27
Есин
11
Умаров
10
Матрахов
44
Козлов
44
Козлов
10
Матрахов
11
Петухов
88
Миронов
88
Миронов
11
Петухов
Остались в запасе
Тюмень
Сочи
35
Игорь Телков
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Адьям Кузяев
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
36
Олег Самсонов
ПП
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Тюмень - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Геолог
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