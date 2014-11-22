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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Крылья Советов
Тюмень - Крылья Советов: обзор матча 22 ноября 2014
Тюмень
22.11.2014, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
51'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Крылья Советов
Желтая карточка
В. Коробка
87'
72'
Замена
А. Елисеев
️️️️
М. Палиенко
69'
Замена
С. Драгун
️️️️
С. Корниленко
67'
Замена
С. Обивалин
️️️️
С. Божин
66'
Желтая карточка
М. Палиенко
Замена
Д. Зарва
️️️️
О. Самсонов
62'
Замена
В. Коробка
️️️️
А. Чухлей
59'
53'
Желтая карточка
С. Корниленко
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Корниленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
11
Клейтон
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
3-5-1-1
1
Соколов
7
Кулешов
77
Павленко
20
Чухлей
20
Теленков
11
Клейтон
13
Шляпкин
4
Кленкин
36
Самсонов
7
Данилов
9
Мамтов
4-1-1-2-2
14
Конюхов
25
Концедалов
30
Надсон
47
Божин
33
Ятченко
15
Цаллагов
8
Габулов
99
Палиенко
31
Ткачук
12
Корниленко
18
Яхович
36
Самсонов
15
Зарва
15
Зарва
36
Самсонов
20
Чухлей
11
Коробка
11
Коробка
20
Чухлей
47
Божин
88
Обивалин
88
Обивалин
47
Божин
99
Палиенко
4
Елисеев
4
Елисеев
99
Палиенко
12
Корниленко
21
Драгун
21
Драгун
12
Корниленко
Остались в запасе
Тюмень
Крылья Советов
17
Михаил Канаев
ОП
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Главный тренер
Константин Галкин
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
32
Евгений Баляйкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
17
Михаил Канаев
ОП
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
82
Ян Муха
ВР
32
Евгений Баляйкин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Тюмень - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Геолог
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