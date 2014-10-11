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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Тюмень
Шинник - Тюмень: обзор матча 11 октября 2014
Шинник
11.10.2014, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 0
Завершен
Тюмень
38'
И. Горбатенко (П)
47'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Тюмень
Замена
Л. Родионов
️️️️
И. Горбатенко
90'
89'
Замена
Д. Зарва
️️️️
Клейтон
Желтая карточка
Р. Войдель
87'
Замена
Н. Маляров
️️️️
Д. Гриднев
82'
Желтая карточка
Д. Гриднев
74'
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Рылов
73'
63'
Замена
В. Коробка
️️️️
О. Самсонов
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Подоляк
63'
61'
Замена
Е. Савин
️️️️
С. Данилов
56'
Желтая карточка
В. Кулешов
ГОЛ! 2:0!
С. Самодин
47'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Горбатенко
38'
37'
Желтая карточка
А. Шляпкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Артур Рылов
ПП
20
Иван Подоляк
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
11
Клейтон
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
3
Сергей Голяткин
АП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
4-3-1-2
1
Малышев
33
Гапон
33
Ламанж
40
Тимошин
97
Ятченко
20
Войдель
56
Гриднев
10
Рылов
23
Горбатенко
22
Самодин
20
Подоляк
3-5-1-1
1
Соколов
7
Кулешов
77
Павленко
55
Гузь
36
Самсонов
11
Клейтон
4
Кленкин
13
Шляпкин
20
Теленков
7
Данилов
9
Мамтов
23
Горбатенко
77
Родионов
77
Родионов
23
Горбатенко
56
Гриднев
7
Маляров
7
Маляров
56
Гриднев
20
Подоляк
57
Деобальд
57
Деобальд
20
Подоляк
10
Рылов
92
Щадин
92
Щадин
10
Рылов
11
Клейтон
15
Зарва
15
Зарва
11
Клейтон
36
Самсонов
11
Коробка
11
Коробка
36
Самсонов
7
Данилов
99
Савин
99
Савин
7
Данилов
Остались в запасе
Шинник
Тюмень
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Шинник - Тюмень
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
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