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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Тюмень
Крылья Советов - Тюмень: обзор матча 03 августа 2014
Крылья Советов
03.08.2014, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
15'
С. Корниленко
47'
Д. Ткачук
76'
Д. Зарва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Тюмень
90'
+4
Желтая карточка
Н. Теленков
Замена
А. Елисеев
️️️️
Д. Ткачук
90'
+2
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
С. Драгун
81'
Замена
Надсон
️️️️
А. Чочиев
81'
76'
ГОЛ! 2:1!
Д. Зарва
66'
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
А. Чухлей
62'
Замена
Д. Зарва
️️️️
Д. Кленкин
59'
Замена
Н. Теленков
️️️️
В. Коробка
Замена
П. Немов
️️️️
А. Делькин
59'
51'
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Шляпкин
ГОЛ! 2:0!
Д. Ткачук
47'
Желтая карточка
Б. Телес
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
15'
Желтая карточка
С. Драгун
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
5
Никита Фурсин
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
3-1-2-2-2
14
Конюхов
6
Телес
25
Концедалов
0
Таранов
15
Цаллагов
8
Махмудов
21
Драгун
31
Ткачук
11
Чочиев
12
Корниленко
90
Делькин
4-1-4-1
1
Соколов
20
Чухлей
5
Фурсин
55
Гузь
7
Кулешов
17
Канаев
7
Данилов
13
Шляпкин
4
Кленкин
11
Коробка
9
Мамтов
11
Чочиев
30
Надсон
30
Надсон
11
Чочиев
90
Делькин
5
Немов
5
Немов
90
Делькин
31
Ткачук
4
Елисеев
4
Елисеев
31
Ткачук
21
Драгун
32
Баляйкин
32
Баляйкин
21
Драгун
4
Кленкин
15
Зарва
15
Зарва
4
Кленкин
13
Шляпкин
77
Павленко
77
Павленко
13
Шляпкин
11
Коробка
20
Теленков
20
Теленков
11
Коробка
20
Чухлей
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
20
Чухлей
Остались в запасе
Крылья Советов
Тюмень
82
Ян Муха
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
99
Денис Барышников
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Крылья Советов - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Металлург
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